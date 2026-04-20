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    Schwächerer Start nach Freitagsrally - Nahost im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes starten am Montag nach Rekordjagd schwächer
    • Seeblockade in Straße von Hormus nach Frachterangriff
    • Verhandlungen zwischen Washington und Teheran offen
    Aktien New York - Schwächerer Start nach Freitagsrally - Nahost im Blick
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 sind die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Straße von Hormus, deren am Freitag vom Iran verkündete Öffnung nur von kurzer Dauer war.

    Der marktbreite S&P 500 gab im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 7.111 Punkte nach, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq 100 0,4 Prozent schwächer bei 26.574 Zählern zeigte. Der Dow Jones Industrial war zuletzt weniger dynamisch gestiegen und ohne Rekorde geblieben. Der Wall-Street-Leitindex zeigte sich nun besser. Zuletzt bewegte er sich mit 49.430 Punkten fast auf Vortagsniveau.

    Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiter offen. Für Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus, wo die US-Marine am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen getroffen./tih/he





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