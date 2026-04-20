BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 68,61EUR auf Tradegate (20. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88,90

Kursziel alt: 88,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,90 € , was eine Steigerung von +30,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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