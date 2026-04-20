BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 68,61EUR auf Tradegate (20. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 88,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 88,90
Währung: EUR
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