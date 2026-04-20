    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    SPD dringt auf Treibstoff-Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD fordert Spitzentreffen zur Sicherung der Energie
    • Bestandsaufnahme und Maßnahmen zur Energie-Resilienz
    • SPD zeigt Sympathie für Tempolimit und Energiewende
    SPD dringt auf Treibstoff-Gipfel
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD dringt auf ein Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Sicherstellung der Energieversorgung in Deutschland. Auf die Frage nach Schritten gegen einen möglichen Treibstoffmangel infolge des Iran-Kriegs verwies SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf auf anstehende Gespräche - aber auch auf die Forderung der SPD-Ministerpräsidentinnen und -präsidenten nach einer Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung.

    So ein Treffen finde "hoffentlich" statt, so Klüssendorf nach einer SPD-Präsidiumssitzung in Berlin. "Es muss jetzt einfach eine ganz klare und gut aufgestellte Koordinierung zwischen Bund, zwischen Ländern, zwischen Kommunen geben. Deswegen auch noch mal der Ruf nach der Sonder-MPK."

    Die SPD-Länderchefs hatten in einem Schreiben an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu so einem Treffen aufgerufen. Als Vorbild führten sie die Bund-Länder-Beratungen in der zurückliegenden Corona- und Energiekrise an.

    "Wir brauchen alle an einem Tisch"

    "Wir brauchen da jetzt wirklich alle an einem Tisch, und dann muss es da Konsequenzen und auch konkrete Maßnahmen geben", verlangte Klüssendorf. Er pochte insbesondere auf eine Bestandsaufnahme für den mittelfristigen Umgang mit Energie und Schritte für eine ausreichende Widerstandsfähigkeit für die nächsten Monate und Jahre.

    "Das geht sowohl um die Energieversorgung im Bereich der Flugreisen, aber das gilt natürlich auch für unsere Gasversorgung, auch was die Speicher angeht", sagte der SPD-Generalsekretär. Auch die inländische Energieproduktion und die erneuerbaren Energien sollten bei anstehenden Gesprächen eine Rolle spielen.

    "Sympathien" für Tempolimit

    Auch nach dem in der Koalition beschlossenen Entlastungspaket aus dem Tankrabatt und der Ermöglichung einer steuerfreien Arbeitgeberprämie werde die Lage weiter genau beobachtet. Weitergehende Vorschläge etwa nach einem Preisdeckel wie in Luxemburg oder Belgien seien für die SPD "noch nicht vom Tisch".

    Weitere konkrete Forderungen vermied Klüssendorf. Auf Nachfrage bekräftigte der SPD-Generalsekretär aber seine "Sympathien" für ein Tempolimit. Mit den jeweiligen Koalitionspartnern der SPD sei es nicht durchsetzbar gewesen.

    "Aber ich glaube, dass es eine sehr vertretbare und auch zumutbare Maßnahme wäre, um auch wirksam Benzin zu sparen", so der SPD-Politiker. Generell zeigten diese Debatten die zu hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und die Notwendigkeit noch stärkerer Investitionen in erneuerbare Energien.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angesichts der Kriegsfolgen und Energiesorgen "zeitnah" Beratungen im Nationalen Sicherheitsrat angekündigt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte vor einem Treffen mit Versorgern, Flughäfen, Airlines und Verbänden betont, die Versorgungssicherheit in Deutschland bei Benzin, Diesel und Kerosin sei gewährleistet. Sie warnte vor "Alarmismus"./bw/DP/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SPD dringt auf Treibstoff-Gipfel Die SPD dringt auf ein Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Sicherstellung der Energieversorgung in Deutschland. Auf die Frage nach Schritten gegen einen möglichen Treibstoffmangel infolge des Iran-Kriegs verwies SPD-Generalsekretär Tim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     