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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 41,25EUR auf Tradegate (20. April 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: William Woods
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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