Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Jenoptik
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 1
Performance 1M: +32,28 %
Performance 1M: +32,28 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 2
Performance 1M: +14,46 %
Performance 1M: +14,46 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 3
Performance 1M: -6,74 %
Performance 1M: -6,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
WallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Nemetschek gemischt, tendenziell bullisch. Rebound heute und Aufbau erster Positionen; HCSS-Deal als fair eingeschätzt und Wachstumswege eröffnet (Aufteilung 72/28). In den letzten 14 Tagen ca. +20% dank UBS-Debatte. Langfrist: Unterstützung bei €55 und niedriges KGV sprechen für Potenzial, Bewertungsrisiken bleiben. Insgesamt moderat optimistisch, trotz Unsicherheiten.
TeamViewer
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 4
Performance 1M: +8,26 %
Performance 1M: +8,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Kurs + ca. 16,7% in 14 Tagen (4,2€ → 4,9€); Gewinnmitnahmen. Sentiment gemischt: Transformations-/KI-Potenzial vs. Skepsis gegenüber Übertreibung/Short-Seller-Druck. USD-Umsatzanteil wird diskutiert (60–70% vs. max 30%). Fundament/Technik: Transformation, Cashflow solide; Unsicherheit durch KI. Kein Wirecard-Vergleich; Gesamtbild neutral bis leicht bullisch.
Ottobock
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +15,25 %
Performance 1M: +15,25 %
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