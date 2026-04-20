Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
UniCredit
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 1
Performance 1M: +9,79 %
Performance 1M: +9,79 %
SAFRAN
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 2
Performance 1M: +3,39 %
Performance 1M: +3,39 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 3
Performance 1M: +3,66 %
Performance 1M: +3,66 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 4
Performance 1M: +14,05 %
Performance 1M: +14,05 %
BBVA
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 5
Performance 1M: +8,29 %
Performance 1M: +8,29 %
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