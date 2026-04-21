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    Ärgerliche Panne

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    Fehlstart im All – Ist der Rücksetzer bei AST SpaceMobile eine Chance?

    AST verliert einen Satelliten und die Aktie taucht ab. Schlechter hätte die Woche für den Satellitenbetreiber nicht beginnen können. Aber AST hat keinen Fehler gemacht. Ist der Rücksetzer für Anleger eine Chance?

    Für Sie zusammengefasst
    Ärgerliche Panne - Fehlstart im All – Ist der Rücksetzer bei AST SpaceMobile eine Chance?
    Foto: DALL-E

    Ein Fehler, den AST Spacemobile nicht zu verantworten hat, vermiest der Aktie den Wochenstart mit einem zweistelligen Minus – ein klassischer Reflex auf operative Rückschläge in der Raumfahrt. Nach dem dritten Start der New-Glenn-Rakete von Blue Origin wurde der Satellit BlueBird 7 in einer zu niedrigen Umlaufbahn ausgesetzt.

    Zwar gelang die Trennung von der Rakete und auch die Aktivierung des Satelliten – doch die Höhe reichte nicht aus, um mit den eigenen Triebwerken stabil im Orbit zu bleiben. Die Folge: ein kontrollierter Absturz.

     

    Problem bei der Rakete, nicht beim Satelliten

    Die entscheidende Erkenntnis liegt im Detail. Nicht der Satellit selbst, sondern die Oberstufe der Rakete verfehlte die geplante Zielumlaufbahn. Für Blue Origin ist das ein Rückschlag im Wettbewerb mit SpaceX, dessen Falcon-9-System als Benchmark für Zuverlässigkeit gilt.

    Für AST SpaceMobile bedeutet das: Der Fehler ist zwar ärgerlich, liegt aber außerhalb der eigenen Kerntechnologie. Ein wichtiger Unterschied für die Bewertung der langfristigen Investment-Story. Zudem dürfte AST auch kein finanzielles Defizit entstehen, da der Verlust des Satelliten über die Versicherung abgedeckt ist. 

    Raumfahrt bleibt ein Hochrisikogeschäft

    Trotzdem zeigt der Vorfall gnadenlos, wie fragil die Expansion im All ist. Jeder einzelne Start ist kritisch, jede Abweichung kann Zeitpläne verschieben und Investoren verunsichern. Gerade jetzt trifft der Rückschlag einen sensiblen Moment. Der Wettlauf um satellitengestützte Mobilfunknetze läuft bereits – Partner wie AT&T und T-Mobile US treiben Lösungen mit SpaceX voran, während Wettbewerber ebenfalls Tempo machen.

    Warum der Markt vielleicht überreagiert

    So schmerzhaft der Verlust von BlueBird 7 ist, die fundamentalen Eckdaten erzählen eine andere Geschichte: Die Kosten des Satelliten sollen durch Versicherungen gedeckt sein. Die Produktion läuft bereits bis BlueBird 32. Die nächsten Satelliten (8 bis 10) stehen kurz vor ihrem Weg ins All. Läuft hier wieder alles Glatt, könnte sich das Bild bei AST Spacemobile schnell wieder ändern

    Vor allem aber hält das Unternehmen an seinem ambitionierten Plan fest: 2026 soll im Schnitt alle ein bis zwei Monate ein Start erfolgen, mit dem Ziel rund 45 Satelliten bis Jahresende im Orbit zu haben. Das ist keine Vision mehr auf dem Papier, sondern ein klar strukturierter Rollout.
     

    Mein Tipp: Mutige vorraus

    Der Rücksetzer ist ärgerlich, aber er dürfte AST SpaceMobile nicht aus der Bahn werfen. Der Fehler lag nicht im eigenen System, die Pipeline bleibt intakt, und die nächsten Starts stehen bereits in den Startlöchern. Für vorsichtige Anleger mag das Wochenende ein Warnsignal sein, für risikobereite Investoren könnte es genau das Gegenteil sein: Der Moment, in dem sich eine langfristige Einstiegschance eröffnet. 

    Skalierung entscheidet

    Der eigentliche Wert von AST SpaceMobile entsteht nicht durch einzelne Satelliten, sondern durch die Konstellation. Erst die kritische Masse ermöglicht ein globales, direkt mit Smartphones kompatibles Netz. Genau hier liegt der Investment-Case: Gelingt die Skalierung, entsteht eine völlig neue Infrastruktur-Ebene für mobile Kommunikation. Scheitert sie, bleibt es bei einer ambitionierten Idee.

    Anleger, die ein wenig Risiko aus der Spekulation nehmen möchten, warten bis der Kurs wieder die Marke von 80 US-Dollar überschreitet oder bis die 50-Tage-Linie geknackt wird. Hinzu kommt ein Aspekt, der den finanziellen Schaden begrenzt. Nach Unternehmensangaben soll der Verlust von BlueBird 7 durch bestehende Versicherungen abgedeckt sein.

    Damit reduziert sich die unmittelbare Belastung auf einen zeitlichen Rückschlag und einen kurzfristigen Vertrauensverlust am Kapitalmarkt, während die Bilanz weitgehend unberührt bleiben dürfte. Daher sieht es danach aus, als ob die 200-Tage-Linie als Auffangnetz für den Kurs fungiert und mutige Anleger können sofort zugreifen. 

    Das haben wir in der wO Börsenlounge übrigens schon gemacht. Schauen Sie doch mal rein in die aktuelle Folge der wO Börsenlounge und holen sich interessante Investment-Ideen ab. Der letzte Kauf im Depot war zum Beispiel die Aktie von AtaiBeckley, die zu Wochenbeginn über 20 Prozent in die Höhe geschossen ist. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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