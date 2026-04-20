ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 88,90 Euro
- Barclays belässt Unicredit auf Overweight mit 88,90
- Übernahme Commerzbank bleibt ungewiss und belastet
- Szenarien bieten solide Renditen Unicredit günstig
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 68,30 auf Tradegate (20. April 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,11 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 106,40 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +13,04 %/+33,59 % bedeutet.
Analyst: Unicredit
Kursziel: 88,90 Euro
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Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
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Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...