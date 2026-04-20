Barclays belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 88,90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 68,30 auf Tradegate (20. April 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,11 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 106,40 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +13,04 %/+33,59 % bedeutet.