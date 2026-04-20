Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 20.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.04.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Nestle
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 1
Performance 1M: -0,81 %
Performance 1M: -0,81 %
Geberit
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 2
Performance 1M: +1,87 %
Performance 1M: +1,87 %
Swisscom
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 3
Performance 1M: -8,43 %
Performance 1M: -8,43 %
Sika
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 4
Performance 1M: +17,84 %
Performance 1M: +17,84 %
Lonza Group
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +11,50 %
Performance 1M: +11,50 %
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