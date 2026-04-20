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    Besonders beachtet!

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    Stanley Black & Decker Aktie steigt am 20.04.2026 kräftig

    Am heutigen Handelstag konnte die Stanley Black & Decker Aktie bisher um +4,76 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Stanley Black & Decker Aktie.

    Besonders beachtet! - Stanley Black & Decker Aktie steigt am 20.04.2026 kräftig
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Stanley Black & Decker ist ein US-Industriekonzern für Werkzeuge, Befestigungstechnik und Sicherheitslösungen. Kernprodukte: Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör (u.a. DeWalt, Stanley, Black+Decker). Starke Position im Profi- und DIY-Segment weltweit. Wichtige Konkurrenten: Bosch, Makita, Hilti, TTI (Milwaukee), Husqvarna. USP: breites Markenportfolio, starke Profi- und DIY-Dualpositionierung, globale Vertriebsreichweite.

    Stanley Black & Decker aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.04.2026

    Mit einer Performance von +4,76 % konnte die Stanley Black & Decker Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kurs der Stanley Black & Decker Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,89 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stanley Black & Decker auf -3,18 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

    Stanley Black & Decker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,07 %
    1 Monat +6,51 %
    3 Monate -13,89 %
    1 Jahr +26,19 %
    Stand: 20.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Stanley Black & Decker Aktie

    Es gibt 155 Mio. Stanley Black & Decker Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 20.04. - US Tech 100 schwach -0,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Illinois Tool Works, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Snap-On notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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    Ob die Stanley Black & Decker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stanley Black & Decker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stanley Black & Decker

    +5,28 %
    +5,38 %
    +6,47 %
    -13,94 %
    +25,00 %
    -16,32 %
    -63,84 %
    -35,99 %
    +102,28 %
    ISIN:US8545021011WKN:A1CTQA
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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