LAS VEGAS, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- ADOBE SUMMIT -- Siteimprove, ein führendes Unternehmen im Bereich der agentenbasierten Content-Intelligenz, hat heute mit der Einführung von tieferen AEO-Einblicken innerhalb der Siteimprove.ai Search-Lösung für AI Visibility einen wichtigen Fortschritt in der Answer Engine Optimization (AEO) angekündigt. Diese neue Funktion ermöglicht es Betriebsteams, zu messen, zu verstehen und zu optimieren, wie ihre Marke in Suchmaschinen und generativen Suchergebnissen erscheint.

Neue AEO -Funktionen innerhalb der Siteimprove.ai Search-Lösung ermöglichen es Unternehmen, KI-Zitate, Prompts, Share of Voice und Sentiment über Antwortmaschinen hinweg in einer einzigen, einheitlichen Plattform zu verfolgen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Da die KI die digitale Landschaft grundlegend umgestaltet, ist die herkömmliche Suche nicht mehr das einzige Tor zur Entdeckung. Laut IDC Research werden bis 2028* 79 % der Einkäufer KI-Tools nutzen, um komplexe Kaufentscheidungen zu treffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich weniger auf Verkäufer zu verlassen. In diesem neuen Umfeld definiert sich die Sichtbarkeit nicht allein durch Rankings, sondern durch die Präsenz in den von der KI generierten Antworten.

Die Lösung Siteimprove.ai Search adressiert diesen Wandel, indem sie sicherstellt, dass Unternehmensinhalte strukturiert, genau, vertrauenswürdig und zugänglich sind - die wesentliche Grundlage für Auffindbarkeit und Leistung sowohl bei der herkömmlichen als auch bei der KI-gesteuerten Suche.

Die neuen AEO-Funktionen bieten Kunden ein umfassendes Verständnis dafür, wie ihre Inhalte auf KI-gesteuerten Plattformen, einschließlich Googles KI-Erlebnissen und aufkommenden Antwortmaschinen, abschneiden. Mit dieser Intelligenz können Unternehmen die Sichtbarkeit verbessern, das Engagement steigern, das Kundenerlebnis verbessern und messbare Geschäftsergebnisse erzielen.

„Suchmaschinen werden immer mehr zum ersten Anlaufpunkt für Käufer, und die Sichtbarkeit in diesen KI-Kanälen ist nicht mehr optional", sagte Nayaki Nayyar, CEO von Siteimprove. „Mit tieferen AEO-Funktionen, die in unsere Siteimprove.ai-Plattform eingebettet sind, geben wir unseren Kunden die Klarheit und Kontrolle darüber, wie sie entdeckt, vertraut und ausgewählt werden - sowohl in KI-gesteuerten als auch in traditionellen Suchumgebungen."