Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.806,79USD pro Feinunze und notiert damit -0,16 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,80USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,23 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,21USD und verzeichnet ein Plus von +0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 86,82USD und verzeichnet ein Plus von +0,71 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.551,50 USD -2,36 % Platin 2.073,00 USD -2,74 % Kupfer London Rolling 13.268,74 USD -0,41 % Aluminium 3.609,52 PKT +0,28 % Erdgas 2,693 USD +0,61 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -2,74 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.04.26, 17:29 Uhr.