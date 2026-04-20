    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro zum Dollar stabil - Fokus auf geplante Verhandlungen in Pakistan

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabilisierte sich bei 1,1773 US-Dollar
    • Spannungen in Straße von Hormus und Iran-USA
    • EZB setzte Referenzkurse und Goldpreis tiefer
    Devisen - Euro zum Dollar stabil - Fokus auf geplante Verhandlungen in Pakistan
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montagnachmittag bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1760 (Freitag: 1,1797) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8503 (0,8476) Euro.

    Die jüngsten Spannungen in der Straße von Hormus und ein deutlicher Anstieg der Preise für Energierohstoffe konnten den Eurokurs kaum bewegen. Denn im Fokus bleibe eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA, zu der Trump aufgerufen habe, hieß es in einer Analyse der Dekabank.

    Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran derweil weiter offen. Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai.

    Am Nachmittag sagte US-Präsident Donald Trump, dass sich Vizepräsident JD Vance an diesem Montag auf den Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan mache. Zudem sagte Trump, eine Verlängerung des Waffenstillstandes sei "sehr unwahrscheinlich". Ferner werde er die Straße von Hormus nicht vor Unterzeichnung eines Deals öffnen.

    Für Spannungen sorgt aktuell vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus. Dort hatte die US-Marine am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87045 (0,87168) britische Pfund, 186,88 (187,72) japanische Yen und 0,9189 (0,9231) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.794 Dollar. Das waren rund 36 Dollar weniger als am Freitag./la/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro zum Dollar stabil - Fokus auf geplante Verhandlungen in Pakistan Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montagnachmittag bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank setzte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     