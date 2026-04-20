US-Staatsverschuldung könnte den Bondmarkt zerbrechen

Das Kernproblem ist die schiere Last der Verbindlichkeiten. Mit einer Staatsverschuldung von aktuell rund 39 Billionen US-Dollar steht die US-Regierung vor einem Dilemma. Um ihre Ausgaben – von Verteidigung bis hin zu Sozialprogrammen – zu decken, muss sie kontinuierlich neue Anleihen ausgeben.

Der US-Anleihenmarkt gilt seit Jahrzehnten als das unerschütterliche Fundament des globalen Finanzsystems. Wenn die Weltwirtschaft bebt, flüchten Investoren in US-Staatsanleihen , da diese als die sicherste Anlageform der Erde gelten. Doch dieses Vertrauen bekommt Risse. Henry Paulson, der als US-Finanzminister das Land durch die Finanzkrise 2008 steuerte, schlägt nun Alarm: Der Markt für US-Schuldtitel könnte vor einer massiven Belastungsprobe stehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Budgetexperten warnen vor einem Teufelskreis: Da das Defizit wächst, fordern Investoren höhere Renditen, um das steigende Risiko auszugleichen. Höhere Renditen bedeuten jedoch höhere Zinszahlungen durch den Staat, was das Defizit weiter aufbläht und wiederum noch höhere Zinsen nach sich zieht. Paulson warnt, dass wir uns einem Punkt nähern, an dem die Nachfrage nach diesen Schuldtiteln kollabieren könnte.

Paulson vergleicht die Situation mit 2008, betont jedoch einen entscheidenden, besorgniserregenden Unterschied: Während der Staat damals noch finanziellen Spielraum hatte, um die Krise zu bekämpfen, ist dieser Puffer heute fast aufgebraucht. In einer echten Schuldenkrise verliert das wichtigste Werkzeug der Krisenbekämpfung – die Aufnahme neuer Schulden – seine Wirkung.

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"Wir brauchen einen Notfallplan, der zielgerichtet und kurzfristig angelegt ist und bereits in der Schublade liegt, damit er sofort einsatzbereit ist, wenn wir gegen die Wand fahren", erklärte Paulson in einem Interview mit Bloomberg. So könne das Vertrauen der Märkte im Falle eines Nachfrageeinbruchs gestützt werden. Sollten private Investoren und ausländische Regierungen als Käufer ausfallen, bliebe als letzter Ausweg nur die Federal Reserve (Fed). Dies würde jedoch die Geldmenge massiv ausweiten und die Stabilität des US-Dollars untergraben.

Trotz der düsteren Prognosen betont Paulson, dass die USA als reiches Land durchaus in der Lage wären, das Ruder herumzureißen. Die Lösungen lägen auf dem Tisch: Schließung von Steuerlöchern, Reformen des Sozialsystems und Umstrukturierungen im Gesundheitswesen. Das Problem ist jedoch nicht ökonomischer, sondern politischer Natur. "Der Kongress tut ungern unangenehme Dinge, bis eine unmittelbare Krise eintritt", warnt der Ex-Minister. Diese Trägheit könnte dazu führen, dass Maßnahmen erst ergriffen werden, wenn der Markt bereits außer Kontrolle geraten ist.

Ein Beben am Anleihenmarkt würde keine Assetklasse verschonen. Kurzfristig würden ein massiver Ausverkauf bei Anleihen und steigende Zinsen vermutlich dazu führen, dass Kapital aus riskanten Anlagen wie Kryptowährungen abgezogen wird. Doch langfristig könnte eine Entwertung des US-Dollars das Narrativ von Bitcoin als "digitalem Gold" stärken. Wenn das Fundament des klassischen Finanzsystems wackelt, suchen Anleger nach Alternativen, die außerhalb der staatlichen Schuldenmaschinerie stehen.

Ob und wann der "Point of no Return" erreicht ist, kann auch Paulson nicht genau vorhersagen. Doch seine Botschaft ist klar: Wer sich nicht vorbereitet, wird die volle Wucht des Aufpralls abbekommen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion