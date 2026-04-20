    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Kollaps mit Ansage

    893 Aufrufe 893 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Staatsverschuldung könnte den Bondmarkt zerbrechen

    Die US-Staatsverschuldung rast auf die 40-Billionen-Dollar-Marke zu. Nun warnt Ex-Finanzminister Paulson vor einem gefährlichen Kontrollverlust am Bondmarkt – mit fatalen Folgen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kollaps mit Ansage - US-Staatsverschuldung könnte den Bondmarkt zerbrechen
    Foto: DALL-E

    Der US-Anleihenmarkt gilt seit Jahrzehnten als das unerschütterliche Fundament des globalen Finanzsystems. Wenn die Weltwirtschaft bebt, flüchten Investoren in US-Staatsanleihen, da diese als die sicherste Anlageform der Erde gelten. Doch dieses Vertrauen bekommt Risse. Henry Paulson, der als US-Finanzminister das Land durch die Finanzkrise 2008 steuerte, schlägt nun Alarm: Der Markt für US-Schuldtitel könnte vor einer massiven Belastungsprobe stehen.

    Das Kernproblem ist die schiere Last der Verbindlichkeiten. Mit einer Staatsverschuldung von aktuell rund 39 Billionen US-Dollar steht die US-Regierung vor einem Dilemma. Um ihre Ausgaben – von Verteidigung bis hin zu Sozialprogrammen – zu decken, muss sie kontinuierlich neue Anleihen ausgeben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2026 Future!
    Short
    80,50€
    Basispreis
    4,94
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    69,00€
    Basispreis
    5,22
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Budgetexperten warnen vor einem Teufelskreis: Da das Defizit wächst, fordern Investoren höhere Renditen, um das steigende Risiko auszugleichen. Höhere Renditen bedeuten jedoch höhere Zinszahlungen durch den Staat, was das Defizit weiter aufbläht und wiederum noch höhere Zinsen nach sich zieht. Paulson warnt, dass wir uns einem Punkt nähern, an dem die Nachfrage nach diesen Schuldtiteln kollabieren könnte.

    Paulson vergleicht die Situation mit 2008, betont jedoch einen entscheidenden, besorgniserregenden Unterschied: Während der Staat damals noch finanziellen Spielraum hatte, um die Krise zu bekämpfen, ist dieser Puffer heute fast aufgebraucht. In einer echten Schuldenkrise verliert das wichtigste Werkzeug der Krisenbekämpfung – die Aufnahme neuer Schulden – seine Wirkung.

    Tipp aus der RedaktionFeste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+.

     

    "Wir brauchen einen Notfallplan, der zielgerichtet und kurzfristig angelegt ist und bereits in der Schublade liegt, damit er sofort einsatzbereit ist, wenn wir gegen die Wand fahren", erklärte Paulson in einem Interview mit Bloomberg. So könne das Vertrauen der Märkte im Falle eines Nachfrageeinbruchs gestützt werden. Sollten private Investoren und ausländische Regierungen als Käufer ausfallen, bliebe als letzter Ausweg nur die Federal Reserve (Fed). Dies würde jedoch die Geldmenge massiv ausweiten und die Stabilität des US-Dollars untergraben.

    Trotz der düsteren Prognosen betont Paulson, dass die USA als reiches Land durchaus in der Lage wären, das Ruder herumzureißen. Die Lösungen lägen auf dem Tisch: Schließung von Steuerlöchern, Reformen des Sozialsystems und Umstrukturierungen im Gesundheitswesen. Das Problem ist jedoch nicht ökonomischer, sondern politischer Natur. "Der Kongress tut ungern unangenehme Dinge, bis eine unmittelbare Krise eintritt", warnt der Ex-Minister. Diese Trägheit könnte dazu führen, dass Maßnahmen erst ergriffen werden, wenn der Markt bereits außer Kontrolle geraten ist.

    Ein Beben am Anleihenmarkt würde keine Assetklasse verschonen. Kurzfristig würden ein massiver Ausverkauf bei Anleihen und steigende Zinsen vermutlich dazu führen, dass Kapital aus riskanten Anlagen wie Kryptowährungen abgezogen wird. Doch langfristig könnte eine Entwertung des US-Dollars das Narrativ von Bitcoin als "digitalem Gold" stärken. Wenn das Fundament des klassischen Finanzsystems wackelt, suchen Anleger nach Alternativen, die außerhalb der staatlichen Schuldenmaschinerie stehen.

    Ob und wann der "Point of no Return" erreicht ist, kann auch Paulson nicht genau vorhersagen. Doch seine Botschaft ist klar: Wer sich nicht vorbereitet, wird die volle Wucht des Aufpralls abbekommen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kollaps mit Ansage US-Staatsverschuldung könnte den Bondmarkt zerbrechen Die US-Staatsverschuldung rast auf die 40-Billionen-Dollar-Marke zu. Nun warnt Ex-Finanzminister Paulson vor einem gefährlichen Kontrollverlust am Bondmarkt – mit fatalen Folgen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     