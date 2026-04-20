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    US-Seeblockade Hürde für weitere Verhandlungen zwischen Iran und USA

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Seeblockade hemmt Gespräche über Hormus
    • Iran nennt Aufhebung der Seeblockade als Bedingung
    • Trump hält Seeblockade bis zur Unterzeichnung
    US-Seeblockade Hürde für weitere Verhandlungen zwischen Iran und USA
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN/ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die Seeblockade der US-Streitkräfte vor der Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben eine Hürde für weitere Gespräche zwischen den Kriegsparteien. Eine iranische Teilnahme an dem "von den USA inszenierten Schauspiel" sei an die Erfüllung von Vorbedingungen geknüpft, hieß es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Dazu gehöre unter anderem die Aufhebung der Seeblockade in der Straße von Hormus, so der Bericht.

    Der Tasnim-Bericht bezog sich auf unbestätigte US-Medienberichte über eine bevorstehende Reise von US-Vizepräsident JD Vance nach Pakistan für weitere Verhandlungen.

    Auch aus pakistanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass die US-Seeblockade eine zentrale Hürde für weitere Verhandlungen ist. Der pakistanische Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, habe US-Präsident Donald Trump zuletzt in Telefonaten mitgeteilt, Iran wolle eine Aufhebung der US-Seeblockade als Voraussetzung zur Teilnahme an einer zweiten Verhandlungsrunde, hieß es. Munir habe in den vergangenen 36 Stunden dreimal mit Trump gesprochen.

    Trump machte unterdessen klar, an der Seeblockade festhalten zu wollen, bis es eine Einigung mit dem Iran gibt. Der Iran dränge auf eine Aufhebung - die werde es aber nicht geben "bis ein Deal unterzeichnet ist", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den US-Präsidenten aus einem Telefoninterview./mar/DP/stw




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