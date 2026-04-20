US-Anleihen geben wieder etwas nach - Inflationssorgen dominieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen Ende letzter Woche sind die Kurse von US-Staatsanleihen am Montag wieder etwas gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 111,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,26 Prozent.

Im Fokus bleiben der Iran-Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen. Zu Wochenbeginn waren die Ölpreise wieder in die Höhe geschnellt, was einmal mehr Inflationssorgen schürte und die Renditen entsprechend antrieb. Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiter offen. Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen getroffen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai.