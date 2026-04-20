Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel

Dieses Investment hat in der Tat einen Unterhaltungswert, den es kaum bei einer anderen Aktie gibt: Vulkanausbrüche, Waldbrände, Stilllegung von Flugzeugtypen, Hauptaktionär auf der EU Sanktionsliste, Jahrhunderpandemie, zig Kapitalmaßnahmen, Rettung durch die Bundesregierung, politische Unruhen jeder Art – und TUI immer mittendrin statt nur dabei. Und jetzt im Forum ein Wochenendkrimi im Viertelstundentakt, ob die Durchgeknallten ne halbe Milliarde versenken oder ob TUIs Captain Sparrow die Gefahr auf sich nimmt (freut mich, dass niemand zu Schaden gekommen ist! Aber: Mut hat das TUI Management gehabt). Der FilmFilm im Depot! Bei einer Allianz Aktie im Depot war wahrscheinlich der größte Aufreger, dass in den letzten 25 Jahren tatsächlich ein einziges Mal die Dividende gesenkt werden musste. Muss man halt überlegen, ob man sich den Rosamunde Pilcher Film mit garantiertem Happy End oder Braveheart anschauen will.





Abseits vom Sarkasmus: Die Mein Schiff 4 wird jetzt nach Kapstadt schippern und soll dort am 28. April ankommen. Von Kapstadt ins Mittelmeer laut GPT rund 13 Tage + vllt 3 Tage feucht durchwischen. Also ab zweiter Mai Hälfte wieder einsetzbar, oder?





Bedeutet übrigens für mich, dass TUI jetzt Gewissheit hat, ab wann beide Schiffe wieder einsetzbar sind. Und damit sollte man (eher) in der Lage sein, die Jahres-Guidance neu einzugrenzen. Sprich: am 13. Mai wird’s spannend. Also ob es zB ein „jetzt nur noch unteres Ende der bisherigen Guidance“ oder ein „flat ggü Vorjahr“ oder vllt sogar ein „weniger als im Vorjahr“ wird. Und dementsprechend dürfte dann der Kurs reagieren, also bei einem „bleiben bei der Guidance, aber unteres Ende“ würde ich eine positive Reaktion erwarten. Können ja kurz vor den Zahlen hier eine repräsentative Umfrage starten.



