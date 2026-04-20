    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine Kerosinengpässe, kein Risiko für Sommerflüge
    • Deutschland hat ausreichende Raffineriekapazitäten
    • Tui sicherte Kerosinbeschaffung und Kostensicherheit
    Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Aus Sicht des Vorstandschefs des Reisekonzerns Tui , Sebastian Ebel, besteht gegenwärtig kein Kerosin-Mangel und damit auch kein Risiko für Flugausfälle in den Sommerferien. Die Situation in Deutschland sei "relativ komfortabel", sagte er im Nachrichtensender Welt TV: "Wir haben sehr hohe Raffinerie-Kapazitäten, die auch im Januar nicht zurückgebaut wurden. Das ist gut und so, dass wir von einer ausreichenden Versorgungssicherheit ausgehen."

    Die Tui habe außerdem beim Kerosineinkauf gut vorgesorgt, was auch für Kostensicherheit sorge. Dank vorher festgelegter Ölkontrakte sehe er keine nennenswerten Auswirkungen für das kurzfristige Geschäft. "Was das langfristig bedeutet, das werden wir sehen." Für den Sommerurlaub müsse sich aus seiner Sicht niemand Sorgen machen. Bei Flugtickets sehe er eine hohe Preisstabilität, die nur normalen Nachfrageschwankungen unterliege.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Short
    7,71€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6,87€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 13,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im unwahrscheinlichen Fall von Flugausfällen wegen Kerosinmangels dürfe man den Veranstaltern nach Ansicht von Ebel aber keine Entschädigungszahlungen zumuten. Für einen Kerosinmangel hätten die Reiseveranstalter keine Verantwortung, sie müssten behandelt werden wie etwa Unwetter, für die es auch keine Entschädigungen gebe, sagte der Manager./eks/DP/stw

    TUI

    -3,03 %
    +4,06 %
    +7,88 %
    -17,25 %
    +16,51 %
    +23,47 %
    -64,59 %
    -80,51 %
    +9,84 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
    TUI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 95,55 auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,95 %/+23,25 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Hormus-Vorfalls auf TUI: Zwei betroffene Schiffe entsprechen rund ein Viertel der Flotte, was die Jahres-Guidance und operative Kapazität gefährden und damit Kursrisiken schafft. Hohe Treibstoffkosten und Lieferengpässe könnten kurzfristig Druck auf den Kurs ausüben. Eine Neubewertung der Guidance Mitte Mai wird als potenziell kursentscheidend gesehen; einige sehen zudem Markt-/Öl‑Manipulationsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel Aus Sicht des Vorstandschefs des Reisekonzerns Tui , Sebastian Ebel, besteht gegenwärtig kein Kerosin-Mangel und damit auch kein Risiko für Flugausfälle in den Sommerferien. Die Situation in Deutschland sei "relativ komfortabel", sagte er im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     