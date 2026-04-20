Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel
- Keine Kerosinengpässe, kein Risiko für Sommerflüge
- Deutschland hat ausreichende Raffineriekapazitäten
- Tui sicherte Kerosinbeschaffung und Kostensicherheit
HANNOVER (dpa-AFX) - Aus Sicht des Vorstandschefs des Reisekonzerns Tui , Sebastian Ebel, besteht gegenwärtig kein Kerosin-Mangel und damit auch kein Risiko für Flugausfälle in den Sommerferien. Die Situation in Deutschland sei "relativ komfortabel", sagte er im Nachrichtensender Welt TV: "Wir haben sehr hohe Raffinerie-Kapazitäten, die auch im Januar nicht zurückgebaut wurden. Das ist gut und so, dass wir von einer ausreichenden Versorgungssicherheit ausgehen."
Die Tui habe außerdem beim Kerosineinkauf gut vorgesorgt, was auch für Kostensicherheit sorge. Dank vorher festgelegter Ölkontrakte sehe er keine nennenswerten Auswirkungen für das kurzfristige Geschäft. "Was das langfristig bedeutet, das werden wir sehen." Für den Sommerurlaub müsse sich aus seiner Sicht niemand Sorgen machen. Bei Flugtickets sehe er eine hohe Preisstabilität, die nur normalen Nachfrageschwankungen unterliege.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Im unwahrscheinlichen Fall von Flugausfällen wegen Kerosinmangels dürfe man den Veranstaltern nach Ansicht von Ebel aber keine Entschädigungszahlungen zumuten. Für einen Kerosinmangel hätten die Reiseveranstalter keine Verantwortung, sie müssten behandelt werden wie etwa Unwetter, für die es auch keine Entschädigungen gebe, sagte der Manager./eks/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 95,55 auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,88 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,95 %/+23,25 % bedeutet.
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Zuvor abgesagte Reisen 15.05.2026 (Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Mein Schiff 4) finden doch wie geplant statt.
Die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 haben die Straße von Hormus sicher passiert und nehmen Kurs auf Kapstadt. Beide Schiffe werden im weiteren Verlauf wieder in den regulären Fahrplan integriert.
Im Zuge der Verlegung werden Crewwechsel in Kapstadt und Malta durchgeführt, bevor die Schiffe für den regulären Betrieb vorbereitet werden.
Damit gilt:
Die zunächst abgesagten Reisen ab 15.05.2026 (Heraklion, Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Triest, Mein Schiff 4) finden nun doch wie geplant statt.
Die Buchungen werden ab Montag wieder im System reaktiviert und sind dann vollständig einsehbar.
Gut zu wissen:
- Die betroffenen Gäste wurden bereits informiert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die jeweiligen Vertriebspartner.
- Bereits stornierte Buchungen werden automatisch reaktiviert, sodass die Reisen wie geplant stattfinden können.
Bin wieder raus, das ist mir zu heiß. Der orangene und die Fusselbärte wollen sich doch nicht einigen - und es sieht danach aus das die Schießereien auch wieder losgehen.
Dieses Investment hat in der Tat einen Unterhaltungswert, den es kaum bei einer anderen Aktie gibt: Vulkanausbrüche, Waldbrände, Stilllegung von Flugzeugtypen, Hauptaktionär auf der EU Sanktionsliste, Jahrhunderpandemie, zig Kapitalmaßnahmen, Rettung durch die Bundesregierung, politische Unruhen jeder Art – und TUI immer mittendrin statt nur dabei. Und jetzt im Forum ein Wochenendkrimi im Viertelstundentakt, ob die Durchgeknallten ne halbe Milliarde versenken oder ob TUIs Captain Sparrow die Gefahr auf sich nimmt (freut mich, dass niemand zu Schaden gekommen ist! Aber: Mut hat das TUI Management gehabt). Der FilmFilm im Depot! Bei einer Allianz Aktie im Depot war wahrscheinlich der größte Aufreger, dass in den letzten 25 Jahren tatsächlich ein einziges Mal die Dividende gesenkt werden musste. Muss man halt überlegen, ob man sich den Rosamunde Pilcher Film mit garantiertem Happy End oder Braveheart anschauen will.
Abseits vom Sarkasmus: Die Mein Schiff 4 wird jetzt nach Kapstadt schippern und soll dort am 28. April ankommen. Von Kapstadt ins Mittelmeer laut GPT rund 13 Tage + vllt 3 Tage feucht durchwischen. Also ab zweiter Mai Hälfte wieder einsetzbar, oder?
Bedeutet übrigens für mich, dass TUI jetzt Gewissheit hat, ab wann beide Schiffe wieder einsetzbar sind. Und damit sollte man (eher) in der Lage sein, die Jahres-Guidance neu einzugrenzen. Sprich: am 13. Mai wird’s spannend. Also ob es zB ein „jetzt nur noch unteres Ende der bisherigen Guidance“ oder ein „flat ggü Vorjahr“ oder vllt sogar ein „weniger als im Vorjahr“ wird. Und dementsprechend dürfte dann der Kurs reagieren, also bei einem „bleiben bei der Guidance, aber unteres Ende“ würde ich eine positive Reaktion erwarten. Können ja kurz vor den Zahlen hier eine repräsentative Umfrage starten.