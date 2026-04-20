Wall Street verunsichert: Wird die Rallye fortgesetzt?

Bemerkenswert ist auch die Geschwindigkeit: Sie sucht ihresgleichen in der Geschichte des S&P 500. Nur zur Dotcom-Blase im März 2000 gab es einen ähnlichen Anstieg des marktbreiten Index.

Die rasante Aufholjagd des S&P 500 sorgte für Aufsehen: Eine waghalsige Rallye, hinter der nur minimales Handelsvolumen gestanden hat. Man könnte deswegen auch sagen: Es hat sich um eine Phantom-Rallye gehandelt, angetrieben durch technische Faktoren, wie Short Covering.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch damals sammelten nur eine handvoll Unternehmen die Dollar ein. Heute sind es lediglich zwölf Aktien des S&P 500, die auf 52-Wochen-Hochs notierten, als der Index am Mittwoch seinen Rekordschlusskurs erreichte. Das bedeutet, dass der S&P 500 mit nur 2,4 Prozent der Indexaktien auf einem eigenen Höchststand ein neues Rekordhoch erzielen konnte.

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Aber: Historische Vergleiche hinken oft. Denn im Gegensatz zu damals sind große, marktbewegende Investoren heute skeptischer. Und die großen Tech-Unternehmen verfügen heute über einen stabilen Cashflow und sind profitabel.

Nachdem die Anleger den Iran-Krieg hinter sich gelassen haben, richten sie ihre Aufmerksamkeit möglicherweise auf etwas, das sich direkter auf die Aktienperformance auswirkt: die Unternehmensgewinne.

Mit Blick auf die geringe Marktbreite des S&P 500 waren die meisten der zwölf Unternehmen, die am Mittwoch 52-Wochen-Hochs erreichten, im Finanzsektor tätig.

Laut Dow Jones Market Data schlossen am Donnerstag 19 Aktien auf einem 52-Wochen-Hoch, und am Freitag schlossen 52 Aktien auf einem 52-Wochen-Hoch, was vermuten lässt, dass die Rallye bereits Anzeichen einer Ausweitung zeigt.

Es fehlen noch Magnificent Seven bekannt sind, ihre Earnings starten in der kommenden Woche. Ohne ihren Antrieb wird sich die Rallye kaum aufrechterhalten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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