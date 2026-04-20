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    HYPOPORT Aktie verliert deutlich an Wert - -5,32 % - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HYPOPORT Aktie bisher Verluste von -5,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie verliert deutlich an Wert - -5,32 % - 20.04.2026
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

    Wie hat sich die HYPOPORT-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -5,32 % musste die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,32 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HYPOPORT Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -27,87 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +11,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -30,95 % verloren.

    Während HYPOPORT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,70 %.

    HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,59 %
    1 Monat +12,19 %
    3 Monate -27,87 %
    1 Jahr -53,09 %
    Stand: 20.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 605,44 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von HYPOPORT

    Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,21 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Minus, mit -1,10 %. Scout24 notiert im Minus, mit -1,11 %.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    -5,52 %
    +9,76 %
    +11,06 %
    -22,74 %
    -54,44 %
    -30,48 %
    -79,92 %
    +42,98 %
    +415,20 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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