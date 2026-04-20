US-Delegation bricht 'bald' nach Pakistan auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor einer möglichen zweiten Verhandlungsrunde mit dem Iran plant die US-Delegation laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle, "bald" in die pakistanische Hauptstadt Islamabad aufzubrechen. Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am späten Montagvormittag (Ortszeit Washington). Nach Informationen der "New York Times" und des Senders CNN wird aktuell erwartet, dass sich die Delegation um US-Vizepräsident JD Vance am Dienstag auf den Weg macht.

Die "New York Post" wiederum hatte Trump nach einem Telefoninterview am Morgen (Ortszeit Washington) mit der Angabe zitiert, dass die US-Delegation bereits heute Abend (Ortszeit Islamabad) in Pakistan eintreffen werde. Demnach gab sich Trump zuversichtlich, dass es zu Verhandlungen kommen werde: "Es ist vorgesehen, dass wir die Gespräche führen". Er gehe daher davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt "niemand Spielchen spielt".

Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg an diesem Mittwoch hatte Trump am Wochenende seine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen angekündigt. Seine Vertreter seien am Montagabend in Islamabad, schrieb er auf der Plattform Truth Social ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. Der Iran hat einer zweiten Verhandlungsrunde offiziell noch nicht zugestimmt.

Vor gut einer Woche fand in Islambad bereits eine erste Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen aus Washington und Teheran statt, die auf US-Seite ebenfalls von Vance geleitet wurde. Die Gespräche endeten jedoch ohne Ergebnis./fsp/DP/stw



