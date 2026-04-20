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    Fabasoft AG: Aktienrückkauf beschlossen – Was bedeutet das?

    Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 2 Millionen Euro sollen investiert werden, um eigene Anteile strategisch zurückzuerwerben.

    Fabasoft AG: Aktienrückkauf beschlossen – Was bedeutet das?
    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Der Vorstand der Fabasoft AG hat beschlossen, eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Millionen Euro zurückzukaufen.
    • Der Rückkauf erfolgt auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025 und betrifft etwa 1,5% des Grundkapitals.
    • Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 22. April 2026 beginnen und bis zum 31. Januar 2027 dauern.
    • Der Rückkauf wird unter Leitung einer Bank durchgeführt, die unabhängig über den Zeitpunkt des Erwerbs entscheidet.
    • Die Aktien werden an der Börse im Rahmen der Safe-Harbour-Regelung erworben, mit erweiterten Zwecken für die Verwendung der Aktien.
    • Fabasoft ist ein führendes Softwareunternehmen im DACH-Raum, spezialisiert auf elektronische Akten und KI-gestützte Cloud-Lösungen, mit Sitz in Linz.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,78 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,200EUR das entspricht einem Minus von -1,21 % seit der Veröffentlichung.


    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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