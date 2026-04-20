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    Fabasoft AG: Aktienrückkauf beschlossen – Was bedeutet das?

    Die Fabasoft AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 2 Mio. Euro sollen investiert werden, um eigene Aktien über die Börse zurückzuerwerben.

    Fabasoft AG: Aktienrückkauf beschlossen – Was bedeutet das?
    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Der Vorstand der Fabasoft AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Erwerb eigener Aktien beschlossen; Grundlage ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Juli 2025 (öAktG).
    • Maximal sollen Aktien im Gesamtvolumen von bis zu EUR 2.000.000,00 (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft werden.
    • Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 17. April 2026 entspricht das einem Anteil von rund 1,5% des Grundkapitals.
    • Der Rückkauf erfolgt über die Börse unter Führung einer Bank, die Zeitpunkte unabhängig trifft, und unter Beachtung der Safe‑Harbour‑Regelung (Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014) mit Ausnahme des Rückerwerbszwecks.
    • Der Zweck des Rückerwerbs ist weiter gefasst als in Art. 5 Abs. 2 der Verordnung vorgesehen; die Aktien können für alle in der HV‑Ermächtigung vom 9. Juli 2025 genannten Zwecke verwendet werden.
    • Geplanter Beginn ist der 22. April 2026; das Programm läuft längstens bis zum 31. Januar 2027; weitere Details werden vor Programmstart veröffentlicht.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,52 % im Plus.


    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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