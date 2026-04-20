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    JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 395 US-Dollar belassen. Auch wenn die Konferenz "Google Cloud Next", auf der neue KI-Lösungen, Cloud-Infrastrukturen und Sicherheitsfunktionen vorgestellt werden, in der Vergangenheit kein wesentlicher Impulsgeber für die Alphabet-Aktien gewesen sei, dürfte die Veranstaltung in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Google Cloud sei mittlerweile zweitgrößter Geschäftsbereich des Unternehmens und das am schnellsten wachsende Segment./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:51 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:05 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 287,5EUR auf Tradegate (20. April 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Doug Anmuth
    Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 395
    Kursziel alt: 395
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 395,00$, was eine Steigerung von +16,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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