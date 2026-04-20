Der Börsen-Tag
DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes schwächeln, Wall Street hält sich
Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Besonders deutsche Indizes geraten unter Druck – mit teils deutlichen Ausschlägen.
Foto: Patrick Pleul - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. Besonders deutlich fallen dabei die Verluste an den deutschen Börsen aus. Der DAX gibt aktuell um 0,92 Prozent auf 24.411,55 Punkte nach. Damit liegt der deutsche Leitindex klar im roten Bereich, wenn auch nicht so schwach wie der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte verliert 1,16 Prozent auf 31.492,04 Punkte und ist damit der heutige schwächste der betrachteten deutschen Indizes. Etwas moderater fällt das Minus im SDAX aus: Der Index der kleineren Werte notiert 0,87 Prozent tiefer bei 18.066,63 Punkten. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, liegt mit einem Rückgang von 1,04 Prozent auf 3.710,82 Punkte ebenfalls deutlich im Minus und reiht sich zwischen DAX und MDAX ein. An der Wall Street präsentiert sich das Bild etwas stabiler. Der Dow Jones verliert nur 0,04 Prozent auf 49.430,37 Punkte und bewegt sich damit nahezu seitwärts. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,32 Prozent auf 7.104,73 Punkte nach und verzeichnet damit zwar ebenfalls Abschläge, jedoch deutlich geringere als die großen deutschen Indizes. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen, dass die Belastungsfaktoren an den Börsen derzeit in Europa stärker durchschlagen als in den USA. Während die deutschen Leitindizes teils deutliche Kursrückgänge verzeichnen, halten sich die Verluste an den US-Märkten bislang in vergleichsweise engen Grenzen.
DAXIm DAX waren die Topwerte klarer begrenzt: RWE führte mit einem Plus von 2,54%, gefolgt von Commerzbank (+1,74%) und Deutsche Börse (+1,31%). Die Flopseite zeigte deutlichere Abschläge; MTU Aero Engines zog mit -3,86% die größte rote Linie, Rheinmetall (-2,39%) und Siemens Healthineers (-2,64%) komplettieren die Schwäche. Der Abstand zwischen stärkstem Gewinner und stärkstem Verlierer beträgt damit rund 6,4 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX setzten PUMA (+1,60%), Jenoptik (+1,45%) und HENSOLDT (+1,08%) die positiven Akzente, jedoch fielen die Verluste auf der Rückseite deutlich stärker aus: AUTO1 Group gab mit -6,20% am stärksten nach, gefolgt von Delivery Hero (-4,03%) und Nemetschek (-3,75%). Hier dominieren die Ausreißer auf der Verlustseite.
SDAXDer SDAX zeigte mit PVA TePla (+2,80%), PNE (+1,95%) und Verbio (+1,73%) die kräftigsten Aufschläge. Auf der Gegenseite standen deutliche Einbußen: HYPOPORT büßte mit -7,60% am stärksten ein, Verve Group (A) -4,04% und TeamViewer -3,83%. Auch hier fallen die Flops deutlich ausgeprägter aus als die Tops.
TecDAXIm TecDAX waren Ottobock und SUESS MicroTec jeweils mit +1,52% die stärksten Titel, Jenoptik komplettiert die Top drei (+1,45%). Die Schwäche dominieren Nagarro (-2,68%), Nemetschek (-3,75%) und TeamViewer (-3,83%). Mehrere Tech-Titel tauchen damit auf beiden Seiten der Skala auf, wobei die stärksten Rückgänge größer sind als die Topgewinne.
Dow JonesIm Dow Jones lagen die Gewinne moderat: Salesforce (+2,10%), Cisco Systems (+1,86%) und JPMorgan Chase (+1,63%). Die Verluste hielten sich vergleichsweise in Grenzen: Honeywell (-1,43%), Procter & Gamble (-1,44%) und 3M (-1,46%). Insgesamt waren die Ausschläge hier deutlich geringer als in vielen deutschen Indizes oder im S&P 500.
S&P 500Der S&P 500 zeigte die größten Einzelgewinne: Stanley Black & Decker führte mit +5,41%, gefolgt von Steel Dynamics (+4,81%) und Dow (+4,19%). Auf der Verliererseite lagen Netflix (-3,05%), Boston Scientific (-3,22%) und Norwegian Cruise Line (-3,43%). Die Spanne zwischen Topgewinner und Topverlierer im S&P ist damit besonders groß.
Übergreifender VergleichAuf Ebene der Einzeltitel war Stanley Black & Decker (+5,41%) der stärkste Gewinner, während HYPOPORT mit -7,60% den stärksten Rückgang verzeichnete. Generell zeigen die deutschen Nebenindizes (MDAX, SDAX) und der TecDAX stärkere Ausreißer nach unten als nach oben, während der S&P 500 die stärksten Einzelgewinne stellt. Mehrfach auftauchende Namen: Jenoptik zählt zu den Tagesgewinnern in mehreren Indizes, Nemetschek und TeamViewer erscheinen mehrfach unter den Verlierern.
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