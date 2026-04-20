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    PlasCred Circular Innovations kündigt erhöhte Privatplatzierung an

    Aufgrund reger Investorennachfrage stockt das Unternehmen seine geplante Privatplatzierung deutlich auf und strukturiert das Angebot in zwei gestaffelte Tranchen.

    PlasCred Circular Innovations kündigt erhöhte Privatplatzierung an
    • Erhöhung der nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 5,0 Mio. CAD auf bis zu 7,0 Mio. CAD aufgrund starker Nachfrage; Abschluss in Tranchen (erste Tranche ≈ 5,0 Mio. CAD voraussichtlich 21.04.2026, zweite Tranche bis zu 2,0 Mio. CAD vor dem 13.05.2026); Mindestangebot 2,5 Mio. CAD (wird bei erster Tranche überschritten).
    • Das Angebot umfasst bis zu 41.176.471 Einheiten zu je 0,17 CAD; jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant.
    • Warrants: Ausübungspreis 0,22 CAD, Laufzeit 36 Monate ab Abschlussdatum der ersten Tranche; eine Ausübungsbeschränkung endet 61 Tage nach dem jeweiligen Abschlussdatum.
    • Vorzeitige Verfallsklausel der Warrants: wenn der 10‑tägige volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen > 0,40 CAD liegt, kann das Unternehmen 30 Tage Notice geben; danach haben Inhaber 30 Tage Zeit zur Ausübung.
    • Verwendung der Erlöse: allgemeines Betriebskapital und Weiterentwicklung der kommerziellen NEOS‑Anlage (detaillierte technische Planung, Einholung von Genehmigungen und Beschaffung von Ausrüstung mit langer Vorlaufzeit).
    • Angebotsbedingungen und Regulatorisches: Angebot non‑brokered gemäß Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (NI 45‑106) an Kanadier außer Quebec; Wertpapiere nicht in den USA registriert/angeboten; Vermittlungsgebühren möglich (7% Bar + nicht übertragbare Broker‑Warrants i.H.v. 7% der verkauften Einheiten); Abschluss vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen inkl. CSE; Angebotsdokument auf SEDAR+.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.

    Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1030EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,49 % im Plus.


    PlasCred Circular Innovations

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    ISIN:CA7279411069WKN:A3ESDD
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