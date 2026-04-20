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    Israel

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    Tödliche Angriffe auf Terroristen im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Trotz Waffenruhe im Libanon weiter Tote bei Gefechten
    • Israelische Armee spricht von ausgeschalteten Terroristen
    • Israelische Truppen bleiben im Südlibanon stationiert
    Israel - Tödliche Angriffe auf Terroristen im Libanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Ungeachtet der Waffenruhe mit Israel gibt es im Libanon weiter Tote bei gewaltsamen Konfrontationen. Bei zwei Einsätzen hätten israelische Soldaten im Südlibanon "Terroristen ausgeschaltet", teilte die Armee mit. Diese verstießen demnach gegen die Waffenruhe und näherten sich den Soldaten; es habe eine "unmittelbare Bedrohung" gegeben. Die Luftwaffe habe auf Anweisung von Bodentruppen geschossen. Es war zunächst unklar, wie viele Tote es bei den Vorfällen gab.

    In der Nacht zum Freitag war im Libanon eine zehntägige Waffenruhe im Konflikt zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und Israel in Kraft getreten. Seitdem kam es aber zu neuen Zwischenfällen. Israelische Soldaten sind weiterhin im Südlibanon stationiert. Israel hat dort nach eigenen Angaben eine sogenannte "Sicherheitszone" eingerichtet, die zum Schutz der nordisraelischen Ortschaften vor Hisbollah-Angriffen dienen solle. Die libanesische Führung spricht dagegen von einer Besatzung seines Staatsgebiets./le/DP/stw





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