BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsministerin Nina Warken sieht die breite Kritik an ihrer Gesundheitsreform als Beleg für die Ausgewogenheit ihres Sparpakets. "Ich glaube, die Kritik ist so breit, weil der Vorschlag relativ gut in der Mitte liegt und alle trifft", sagte die CDU-Politikerin in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". "Ich mute den Menschen was zu", räumte sie ein. Es müsse aber gehandelt werden.

Sie merke, dass die Menschen wüssten, "dass wir an vielen Bereichen jetzt Neuaufstellungen vornehmen müssen. Dass es Veränderungen braucht und dass die natürlich für sie selbst auch Einschnitte bedeuten können", sagte die Ministerin. Die Bürger wollten aber sehen, "dass die Politik Entscheidungen trifft, dass sie jetzt endlich Vorschläge macht, dass sie dann auch geeint diese Entscheidungen zu Ende bringt und dass sich am Ende dann auch im System was ändert".