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    Elliott Wellen Analyse

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    Hickhack um die Strasse von Hormus bremst den DAX

    Elliott Wellen Analyse - Hickhack um die Strasse von Hormus bremst den DAX
    Foto: www.robbys-elliottwellen.de
    Die kurze Einschätzung der Lage


    Das Hickhack um die Strasse von Hormus befeuert und bremst den DAX – am heutigen Handelstag dominierte die Bremswirkung. Das Allzeithoch als Etappenziel wartet geduldig.




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    Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.

    Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.

    Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
    Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) abgeschlossen.

    Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.

    Es läuft die orangene 5 (bisher 24793; rote I=23487, überschiessende rote II bisher 23433 bzw. 23360 in der L&S-Wochenendindikation, vermutlich laufende rote III bisher 24793 mit 100er Ausdehnung 25050, 161er Ziel 26056 – hellgrüne Fibos). Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).

    Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
    Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).

    Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: C (bisher 21860; blaue Alt: a=21860, blaue Alt: b bisher 24793, fehlende blaue Alt: c) würde zumindest noch ein Tief fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).

    Ausgehend von 21860 liegt das Mindestziel der lila 3 oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.

    Fazit:
    DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.

    Disclaimer:
    Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.




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    Robby's Elliottwellen
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    EW-Robby hat sich als Naturwissenschaftler mit kaufmännischem Hintergrund mit der praktischen Anwendung der Elliott Wellen Theorie als ernsthaftes Verfahren zur technischen Analyse auseinander gesetzt. Er betreibt im Rahmen einer Hobbytätigkeit den Blog www.robbys-elliottwellen.de. Zuvor war er Autor auf Cues Elliott Wellen.
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    Verfasst von Robby's Elliottwellen
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