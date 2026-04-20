Elliott Wellen Analyse
Hickhack um die Strasse von Hormus bremst den DAX
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Die kurze Einschätzung der Lage
Das Hickhack um die Strasse von Hormus befeuert und bremst den DAX – am heutigen Handelstag dominierte die Bremswirkung. Das Allzeithoch als Etappenziel wartet geduldig.
Das Hickhack um die Strasse von Hormus befeuert und bremst den DAX – am heutigen Handelstag dominierte die Bremswirkung. Das Allzeithoch als Etappenziel wartet geduldig.
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die orangene 5 (bisher 24793; rote I=23487, überschiessende rote II bisher 23433 bzw. 23360 in der L&S-Wochenendindikation, vermutlich laufende rote III bisher 24793 mit 100er Ausdehnung 25050, 161er Ziel 26056 – hellgrüne Fibos). Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).
Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: C (bisher 21860; blaue Alt: a=21860, blaue Alt: b bisher 24793, fehlende blaue Alt: c) würde zumindest noch ein Tief fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).
Ausgehend von 21860 liegt das Mindestziel der lila 3 oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die orangene 5 (bisher 24793; rote I=23487, überschiessende rote II bisher 23433 bzw. 23360 in der L&S-Wochenendindikation, vermutlich laufende rote III bisher 24793 mit 100er Ausdehnung 25050, 161er Ziel 26056 – hellgrüne Fibos). Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).
Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: C (bisher 21860; blaue Alt: a=21860, blaue Alt: b bisher 24793, fehlende blaue Alt: c) würde zumindest noch ein Tief fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).
Ausgehend von 21860 liegt das Mindestziel der lila 3 oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
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