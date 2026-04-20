Börsen Update
Börsen Update USA - 20.04. - US Tech 100 schwach -0,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.356,32 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Salesforce +2,62 %, Cisco Systems +2,01 %, JPMorgan Chase +1,66 %, Apple +1,06 %, Travelers Companies +1,02 %
Flop-Werte: 3M -2,06 %, Procter & Gamble -1,93 %, Honeywell International -1,74 %, McDonald's -1,27 %, Visa (A) -1,24 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:40) bei 26.554,04 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Atlassian Registered (A) +5,45 %, Marvell Technology +4,48 %, Arm Holdings +3,82 %, Cadence Design Systems +3,04 %, Analog Devices +2,75 %
Flop-Werte: Intel -4,17 %, Netflix -2,79 %, Meta Platforms (A) -2,47 %, Broadcom -2,33 %, Tesla -2,13 %
Der S&P 500 steht bei 7.100,40 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +5,00 %, Stanley Black & Decker +4,89 %, Hewlett Packard Enterprise +4,51 %, Steel Dynamics +4,29 %, Dow +4,00 %
Flop-Werte: NRG Energy -5,41 %, Boston Scientific -4,52 %, Norwegian Cruise Line -4,51 %, Intel -4,17 %, McCormick -3,52 %
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