Börsen Update USA - 20.04. - US Tech 100 schwach -0,45 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.356,32 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Salesforce +2,62 %, Cisco Systems +2,01 %, JPMorgan Chase +1,66 %, Apple +1,06 %, Travelers Companies +1,02 %

Flop-Werte: 3M -2,06 %, Procter & Gamble -1,93 %, Honeywell International -1,74 %, McDonald's -1,27 %, Visa (A) -1,24 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:40) bei 26.554,04 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +5,45 %, Marvell Technology +4,48 %, Arm Holdings +3,82 %, Cadence Design Systems +3,04 %, Analog Devices +2,75 %

Flop-Werte: Intel -4,17 %, Netflix -2,79 %, Meta Platforms (A) -2,47 %, Broadcom -2,33 %, Tesla -2,13 %

Der S&P 500 steht bei 7.100,40 PKT und verliert bisher -0,39 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +5,00 %, Stanley Black & Decker +4,89 %, Hewlett Packard Enterprise +4,51 %, Steel Dynamics +4,29 %, Dow +4,00 %

Flop-Werte: NRG Energy -5,41 %, Boston Scientific -4,52 %, Norwegian Cruise Line -4,51 %, Intel -4,17 %, McCormick -3,52 %