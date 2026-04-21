Blue Moon Metals: Eine US-Rohstoff-Story geht steil!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21.03.2026 ; 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

damit aber noch nicht genug, so liefert Nussir parallel zu den anderen Highlights noch neue Bohrdaten und eine Machbarkeitsstudie aus Norwegen.

Bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan, was das Profil des Unternehmens sichtbar geschärft hat. Der entscheidende Punkt ist dabei die neue Gewichtung: Im Zentrum der US-Story steht nun Springer in Nevada. Dort treffen ein historisch produzierender Wolframstandort, eine bereits vorhandene Aufbereitungsanlage und Blue Moons erklärtes Hub-and-Spoke-Konzept für kritische Metalle zusammen. Apex ergänzt diese Plattform als angekündigte Transaktion um Germanium und Gallium. Nussir in Norwegen bildet parallel dazu die zweite operative Achse.

Springer steht jetzt im Zentrum!

Am 10. Februar 2026 schloss Blue Moon Metals (WKN: A413T9) den Erwerb der Springer critical metals mine and processing plant in Nevada ab. Die erworbenen Vermögenswerte umfassen Fee Lands und Mineral Claims mit einem historisch und ehemals produzierten Wolframvorkommen sowie eine Flotationsmühle, die zuvor für die Verarbeitung von Wolframerz genutzt wurde. Die Anlage verfügt zudem über einen APT-Kreislauf mit Autoklav und zugehörigen Reagenzsystemen. Darüber hinaus hat Blue Moon Arbeiten an einer Logistikstudie und an einer Umrüstungsstudie begonnen, um einen Teil des Komplexes zukünftig für Material aus der Blue-Moon-Mine in Kalifornien anzupassen. Der CEO sprach in diesem Zusammenhang von einer weitgehend genehmigten Anlage.

Apex ergänzt die Plattform um Gallium und Germanium!

Apex ist in dieser Logik der strategische zweite Baustein. Blue Moon kündigte die Transaktion am 27. Februar 2026 an. Nach Unternehmensangaben soll Teck 100 % der früher produzierenden Apex-Germanium-, Gallium- und Kupfermine in Utah in Blue Moon Metals (WKN: A413T9) einbringen. Die gemeldeten unmittelbaren Synergien reichen von einer möglichen Wiederinbetriebnahme von Apex als inländische Germanium- und Gallium-Quelle bis zum möglichen Neustart der genehmigten Springer-Wolframmine und dem Ausbau des Springer-Komplexes zu zusätzlicher US-Verarbeitungskapazität.

Damit hat sich das Unternehmen Zugriff auf Metalle gesichert, die in Hochleistungshalbleitern, Hochfrequenz-Elektronik, Sensorik, Infrarotoptiken und weiteren spezialisierten Anwendungen eine wichtige Rolle spielen. Genau dadurch bekommt die US-Plattform zusätzliche Qualität. Aber entscheidend ist die Reihenfolge: Springer liefert das Fundament, Apex liefert den strategischen Ausbau.

Quelle: Blue Moon Metals Inc.

Historisch wird Apex vom Unternehmen als die wichtigste US-Quelle für Gallium und Germanium beschrieben, in deren Hochphase 1.645 Pfund Gallium, 5.634 Pfund Germanium und 224.800 Pfund Kupfer aus 10.270 Tonnen Material gewonnen wurden. Zugleich prüft Blue Moon (WKN: A413T9) eine neue Verarbeitungslinie am Springer-Komplex, um Apex-Material künftig dort aufzubereiten. Gage bleibt in diesem Bild eine wichtige ergänzende Distrikterweiterung rund um Apex.

Quelle: Blue Moon Metals ; Wolfram, Gallium und Germanium rücken in den Mittelpunkt der US-Story.

Hier entsteht eine strategische US-Metallplattform!

Für die US-Story von Blue Moon ist diese Entwicklung vor allem deshalb relevant, weil Springer und Apex gemeinsam eine deutlich klarere Plattform ergeben: Springer liefert den Wolfram-Fokus, die Brownfield-Infrastruktur und die Verarbeitungslogik. Apex ergänzt dies auf Basis der angekündigten Teck-Transaktion. Nach den gemeldeten Dealterms soll Teck 7.031.959 Aktien erhalten, entsprechend 8,0 % der ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis, dazu eine 0,5 % NSR sowie Beteiligungs-, Aufstockungs- und Informationsrechte. Damit rückt Blue Moon näher an das heran, was das Unternehmen selbst als Hub-and-Spoke-Modell für kritische Metalle in den USA beschreibt.

Nussir liefert die operative zweite Achse!

Parallel dazu kamen am 15. April 2026 neue Bohrergebnisse vom Nussir Kupfer-Gold-Silber-Projekt in Norwegen. Blue Moon (WKN: A413T9) meldete aus zwei 200 m Step-out-Bohrungen unter anderem 6,7 m mit 1,75 % Kupfer, 0,16 g/t Gold und 27,91 g/t Silber beziehungsweise 2,08 % Kupferäquivalent sowie 3,0 Meter mit 0,86 % Kupfer, 0,16 g/t Gold und 27,75 g/t Silberbeziehungsweise 1,19 % Kupferäquivalent.

Quelle: Blue Moon Metals

Nach Angaben des Unternehmens bleibt die tiefe Mineralisierung nach Westen und in die Tiefe offen. Das unterstützt die Unternehmenssicht, dass Nussir mehr sein könnte als nur ein begrenztes Einzelprojekt.

Die Machbarkeitsstudie gibt Nussir wirtschaftliches Gewicht!

Am 16. April 2026 wurde dann die Machbarkeitsstudie für Nussir veröffentlicht. Diese nennt im Konsenspreisszenario einen durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von 77 Mio. USD, eine 13-jährige Minenlaufzeit, einen Nachsteuer-NPV(8%) von 235 Mio. USD, eine Nachsteuer-IRR von 19 % sowie Initial-Capex von 184 Mio. USD. Laut Unternehmen stützt die Studie eine mögliche Investitionsentscheidung und bestätigt den Zeitplan bis zum Hot Commissioning der Aufbereitungsanlage im dritten Quartal 2027. Während Springer und Apex also die strategische US-Plattform schärfen, liefert Nussir die operative und wirtschaftliche Unterfütterung.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=H0Tlgt2k2sg&t=2393s

Fazit: Gewaltige Fortschritte im Stakkato! Sowas wie hier gibt es nur sehr selten!

In der Gesamtschau ergibt sich ein viel klareres Bild als noch vor wenigen Wochen. Springer ist der strategische Mittelpunkt der US-Story, weil dort Wolfram, Verarbeitung und Brownfield-Vorteile zusammenkommen. Apex erweitert diese Plattform auf Basis der angekündigten Struktur um Gallium und Germanium. Das Gage-Projekt bleibt eine absolut sinnvolle Ergänzung, auch wenn sie nicht mehr im absoluten Vordergrund steht.

Und Nussir sorgt parallel dafür, dass Blue Moon Metals (WKN: A413T9) neben der US-Kritische-Metalle-Story auch einen fortgeschrittenen Kupfer-Gold-Silber-Werttreiber im Portfolio hat.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Werbeartikel wurde am 20.04.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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