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    NRG Energy Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NRG Energy Aktie bisher Verluste von -5,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NRG Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - NRG Energy Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 20.04.2026
    Foto: stock.adobe.com

    NRG Energy ist ein US-Stromversorger mit Fokus auf Erzeugung, Vertrieb und Energiedienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Hauptprodukte: Strom, Gas, Retail-Energieverträge, Energielösungen. Marktstellung: bedeutender Player im US-Retail-Strommarkt. Wichtige Konkurrenten: NextEra, Exelon, Vistra, Constellation. USP: starke Präsenz im Deregulierungsmarkt, kundennahe Retail-Marke, integriertes Erzeugungs- und Vertriebsgeschäft.

    NRG Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NRG Energy Aktie. Mit einer Performance von -5,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NRG Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,36 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die NRG Energy Aktie damit um -4,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,57 % verloren.

    Während NRG Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,39 %. Damit gehört NRG Energy heute zu den auffälligeren Werten.

    NRG Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,03 %
    1 Monat -3,34 %
    3 Monate +4,36 %
    1 Jahr +66,83 %
    Stand: 20.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur NRG Energy Aktie

    Es gibt 212 Mio. NRG Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,77 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Exelon, NextEra Energy und Co.

    Exelon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. NextEra Energy notiert im Plus, mit +0,58 %.

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    Ob die NRG Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NRG Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NRG Energy

    -5,37 %
    -3,96 %
    -3,27 %
    +4,34 %
    +66,30 %
    +325,28 %
    +320,63 %
    +978,53 %
    +465,41 %
    ISIN:US6293775085WKN:A0BLR4
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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