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    Marktgeflüster

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    Aktienmärkte zwischen Trump-Chaos und Pakistan-Manipulation!

    Denn Pakistan als Vermittler zwischen den USA und dem Iran will unbedingt, dass es schnell zu Verhandlungen kommt, zumal die Energie-Situation im Land immer schlechter wird

    Totales Headline-Chaos schüttelt heute die Aktienmärkte hin und her - zwischen Trump-Chaos und Manipulation durch Pakistan! Denn Pakistan als Vermittler zwischen den USA und dem Iran will unbedingt, dass es schnell zu Verhandlungen kommt, zumal die Energie-Situation im Land immer schlechter wird und ein Erfolg der Vermittlung das Land international stark aufwerten würde. Daher kommen teilweise im Minuten-Takt optimistische Aussagen aus "pakistanischen Kreisen". Und Trump? Der US-Präsident schwankt zwischen "wir werden heute einen Deal in Pakistan" unterschreiben und wir werden den Iran heftig bombardieren. Erst sagt er, Vize-Präsident Vance sei bereits auf dem Weg nach Pakistan, dann heißt es, Vance fliegen morgen nach Pakistan. Vielleicht. Der Iran hingegen bleibt bisher bei seiner Absage, während Trump die Blockade der Strasse von Hormus aufrechterhalten will..

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Aktienmärkte zwischen Trump-Chaos und Pakistan-Manipulation!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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