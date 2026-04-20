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    Solidion Technology schließt eine verbindliche strategische Vereinbarung zur Monetarisierung von Patenten mit Hilco Global ab

    Solidion Technology schließt eine verbindliche strategische Vereinbarung zur Monetarisierung von Patenten mit Hilco Global ab
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Das Unternehmen beabsichtigt, sein grundlegendes Patentportfolio auf dem weltweiten 150-Milliarden-Dollar-Batteriemarkt zu verwerten

    DALLAS, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology Inc. („Solidion" oder das „Unternehmen") (Nasdaq: STI), ein Anbieter von fortschrittlichen Batterietechnologielösungen, gab bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung mit dem Geschäftsbereich IP Services von Hilco Global (einer Tochtergesellschaft der Orix Company) geschlossen hat, um sein grundlegendes Energieportfolio zu verwerten und seine Patentrechte durchzusetzen. Hilco hat das Solidion-Patentportfolio analysiert, um besonders wertvolle Vermögenswerte zu identifizieren, und die Patentdaten deuten darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl globaler Unternehmen wahrscheinlich eine Lizenz für das Solidion-Portfolio benötigen wird. Insbesondere im Bereich der Energiespeicherung verfügen praktisch alle großen Akteure der Branche über Technologien, die sich mit dem Portfolio von Solidion überschneiden, und dasselbe scheint auch in den Bereichen Halbleiter, Unterhaltungselektronik und Luft- und Raumfahrt zuzutreffen.

    Solidion Logo

    Jaymes Winters, Chief Executive Officer von Solidion Technology, erklärte:

    „Das gesamte Ökosystem der Energiespeicherung hat wiederholt mehrere der grundlegenden Patente von Solidion genutzt, um ihre Geschäftsmodelle in einem bisher selten gesehenen Ausmaß zu monetarisieren. Dabei handelt es sich nicht nur um kleine Start-ups, sondern zum Großteil um weltweit bekannte Marken und Branchenführer – nicht nur im Bereich der Batteriespeicher für Elektrofahrzeuge, sondern auch in anderen Sektoren wie Halbleiter, Flugzeug- und Automobilbau sowie bei hochmodernen Werkstoffen. Der Wert des Portfolios von Solidion könnte 750 Millionen Dollar übersteigen."

    Karl Maersch, Leiter der Abteilung für Patentanalyse und -verwertung bei Hilco IP Services, erklärte:

    „Das Portfolio von Solidion deckt verschiedene Aspekte der Graphen- und Batterietechnologie ab, findet in zahlreichen Branchen Anwendung und umfasst sowohl Unternehmen, die mit Solidion im Wettbewerb stehen, als auch Unternehmen aus angrenzenden Technologiebereichen. Unserer Ansicht nach weist das Portfolio deutliche Anzeichen für einen hohen Wert auf, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Solidion daran zu arbeiten, dem Unternehmen dabei zu helfen, Einnahmen aus seinem Portfolio zu generieren."

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