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    Netflix Aktie schwach im Handel - 20.04.2026

    Am 20.04.2026 ist die Netflix Aktie, bisher, um -3,13 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Besonders beachtet! - Netflix Aktie schwach im Handel - 20.04.2026
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

    Netflix Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.04.2026

    Die Netflix Aktie notiert aktuell bei 80,07 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,13 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,59  entspricht. Der Kursrückgang der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,13 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Netflix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,71 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -9,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,05 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,92 % verloren.

    Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,52 %
    1 Monat -0,05 %
    3 Monate +4,71 %
    1 Jahr -7,53 %
    Stand: 20.04.2026, 20:44 Uhr

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 337,52 Mrd. € wert.

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    Netflix Aktie nach Zahlen unter Druck – Warnsignal oder Kaufchance 2026?


    Aktuelle Analysen und Charttechnik der Netflix Aktie nach den Quartalszahlen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Netflix

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Apple notiert im Plus, mit +1,05 %. Walt Disney notiert im Plus, mit +0,28 %.

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    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

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    +172,02 %
    +72,46 %
    +856,26 %
    +4.271,74 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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