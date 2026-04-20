Netflix Aktie schwach im Handel - 20.04.2026

Die Netflix Aktie notiert aktuell bei 80,07€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,13 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,59 € entspricht. Der Kursrückgang der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,13 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Netflix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,71 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -9,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,05 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,92 % verloren.

Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,52 % 1 Monat -0,05 % 3 Monate +4,71 % 1 Jahr -7,53 %

Informationen zur Netflix Aktie

Stand: 20.04.2026, 20:44 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 337,52 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Besonders deutsche Indizes geraten unter Druck – mit teils deutlichen Ausschlägen.

Aktuelle Analysen und Charttechnik der Netflix Aktie nach den Quartalszahlen.



So schlagen sich die Wettbewerber von Netflix

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Apple notiert im Plus, mit +1,05 %. Walt Disney notiert im Plus, mit +0,28 %.

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Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.