Meta Platforms (A) Aktie heute im Minus (570,50€) - 20.04.2026

Die Meta Platforms (A) Aktie notiert aktuell bei 570,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -14,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,53 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +6,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) +0,97 % gewonnen.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,78 % 1 Monat +8,39 % 3 Monate +9,53 % 1 Jahr +34,70 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 20.04.2026, 20:45 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. € wert.

Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 starten die bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Straße …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

New York, New York--(Newsfile Corp. - April 20, 2026) - Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC, a nationally recognized investor-rights law firm, announces that a class action lawsuit has been filed against Zynex, Inc. (OTC Pink: ZYXIQ) and certain of …

So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,34 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -1,17 %. Pinterest Registered (A) verliert -0,58 %

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Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.