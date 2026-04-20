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    Meta Platforms (A) Aktie heute im Minus (570,50€) - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Meta Platforms (A) Aktie bisher Verluste von -2,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie heute im Minus (570,50€) - 20.04.2026
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.04.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie notiert aktuell bei 570,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -14,50  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,53 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +6,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) +0,97 % gewonnen.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,78 %
    1 Monat +8,39 %
    3 Monate +9,53 %
    1 Jahr +34,70 %
    Stand: 20.04.2026, 20:45 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. € wert.

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    Börsen Update USA - 20.04. - US Tech 100 schwach -0,45 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,34 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -1,17 %. Pinterest Registered (A) verliert -0,58 %

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    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -2,75 %
    +6,78 %
    +8,39 %
    +9,53 %
    +34,70 %
    +190,79 %
    +127,55 %
    +475,78 %
    +1.788,34 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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