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    The Trade Desk Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die The Trade Desk Registered (A) Aktie bisher um +7,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Trade Desk Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - The Trade Desk Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 20.04.2026
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    The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

    The Trade Desk Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die The Trade Desk Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,10 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei The Trade Desk Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -34,76 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +20,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) -39,59 % verloren.

    Während The Trade Desk Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört The Trade Desk Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,30 %
    1 Monat -3,30 %
    3 Monate -34,76 %
    1 Jahr -52,65 %
    Stand: 20.04.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Es gibt 433 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,84 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 20.04. - US Tech 100 schwach -0,45 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,98 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,46 %. Snap Inc ist heute unverändert Roku Registered (A) notiert im Plus, mit +1,71 %.

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    Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Trade Desk Registered (A)

    +6,86 %
    +19,81 %
    -2,68 %
    -34,11 %
    -52,90 %
    -64,59 %
    -66,17 %
    +735,38 %
    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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