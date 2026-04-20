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    Libanon meldet Verletzte nach israelischem Angriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff im Libanon verletzt sechs Menschen in Nabatieh
    • Waffenruhe gilt seit letzter Woche trotz Vorfälle
    • Furcht vor Wiederaufflammen des Krieges nach 2024
    Libanon meldet Verletzte nach israelischem Angriff
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Libanon sind nach Behördenangaben trotz einer geltenden Waffenruhe mehrere Menschen verletzt worden. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Beirut meldete, dass bei einem Angriff in der Provinz Nabatija im Südlibanon sechs Menschen verletzt wurden. Das israelische Militär teilte auf Nachfrage mit, die Angelegenheit zu prüfen.

    Seit vergangener Woche gilt nach mehr als sechs Wochen Krieg eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon.

    In der aktuellen Vereinbarung heißt es, Israel soll zwar "offensive" Einsätze gegen Ziele im Libanon unterlassen, das Land darf sich jedoch gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen.

    Vom Beschuss erneut zum Krieg?

    Viele im Libanon fürchten sich vor einer Wiederholung der Ereignisse der Waffenruhe von 2024. Ein monatelanger gegenseitiger Beschuss führte bereits damals zu einem offenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Ende November 2024 wurde eine Waffenruhe beschlossen. Doch beide Seiten warfen sich immer wieder Verstöße vor. Das israelische Militär griff weiter nahezu täglich im Nachbarland an. Dabei wurden nach UN-Angaben auch Dutzende Zivilistinnen und Zivilisten getötet.

    Israelische Soldaten sind auch weiterhin im Südlibanon stationiert. Die Hisbollah gab an, dort am Nachmittag israelische Panzer angegriffen zu haben./arj/DP/he




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