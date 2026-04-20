Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +7,00 %
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 1
Performance 1M: -3,30 %
Performance 1M: -3,30 %
NRG Energy
Tagesperformance: -6,41 %
Tagesperformance: -6,41 %
Platz 2
Performance 1M: -3,34 %
Performance 1M: -3,34 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -5,55 %
Tagesperformance: -5,55 %
Platz 3
Performance 1M: -14,70 %
Performance 1M: -14,70 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,26 %
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 4
Performance 1M: +7,38 %
Performance 1M: +7,38 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 5
Performance 1M: +23,22 %
Performance 1M: +23,22 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 6
Performance 1M: +23,32 %
Performance 1M: +23,32 %
Intel
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 7
Performance 1M: +39,12 %
Performance 1M: +39,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Intel. Fundamentale/technische Aspekte: IDM2.0/Foundry-Strategie, Auslagerung der Fertigung, High-NA-EUV-Investitionen, Advanced Packaging (EMIB) als Wachstumstreiber; kurzfristig belasten Foundry-Margen, hoher Capex. Q1-2026-Zahlen nächste Woche könnten Resultate schmälern. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 8
Performance 1M: +27,17 %
Performance 1M: +27,17 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 9
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
McCormick
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 10
Performance 1M: -4,12 %
Performance 1M: -4,12 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 11
Performance 1M: -0,13 %
Performance 1M: -0,13 %
Biogen
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 12
Performance 1M: -1,15 %
Performance 1M: -1,15 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 13
Performance 1M: +16,79 %
Performance 1M: +16,79 %
Nucor
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 14
Performance 1M: +22,09 %
Performance 1M: +22,09 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 15
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
Vistra
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 16
Performance 1M: -5,31 %
Performance 1M: -5,31 %
Block (A)
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 17
Performance 1M: +23,02 %
Performance 1M: +23,02 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 18
Performance 1M: -4,22 %
Performance 1M: -4,22 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 19
Performance 1M: +15,46 %
Performance 1M: +15,46 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 20
Performance 1M: +4,90 %
Performance 1M: +4,90 %
State Street
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 21
Performance 1M: +21,60 %
Performance 1M: +21,60 %
Clorox
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 22
Performance 1M: -6,14 %
Performance 1M: -6,14 %
ServiceNow
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 23
Performance 1M: -14,31 %
Performance 1M: -14,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu ServiceNow ist gemischt. Kurzfristig positive Impulse sichtbar (Kurs um 89 USD mit hohem Volumen) und charttechnische Unterstützung; Zahlen kommen am 22.4 nachbörslich. Bernstein verteidigt ServiceNow (Outperform-Ziele 219 USD); Analysten bleiben überwiegend positiv. Skepsis bleibt wegen KI-Sektor-Druck und USD/EUR-Effekten. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Analog Devices
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 24
Performance 1M: +21,12 %
Performance 1M: +21,12 %
Emcor Group
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 25
Performance 1M: +8,51 %
Performance 1M: +8,51 %
Dow
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 26
Performance 1M: -3,06 %
Performance 1M: -3,06 %
Coterra Energy
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 27
Performance 1M: -8,16 %
Performance 1M: -8,16 %
EQT
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 28
Performance 1M: -13,33 %
Performance 1M: -13,33 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 29
Performance 1M: +3,55 %
Performance 1M: +3,55 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 30
Performance 1M: +8,54 %
Performance 1M: +8,54 %
Netflix
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 31
Performance 1M: +0,02 %
Performance 1M: +0,02 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 32
Performance 1M: +0,68 %
Performance 1M: +0,68 %
FirstEnergy
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 33
Performance 1M: -1,62 %
Performance 1M: -1,62 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 34
Performance 1M: -9,90 %
Performance 1M: -9,90 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 35
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 36
Performance 1M: +0,15 %
Performance 1M: +0,15 %
Targa Resources
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 37
Performance 1M: -3,93 %
Performance 1M: -3,93 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 38
Performance 1M: -10,65 %
Performance 1M: -10,65 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 39
Performance 1M: -1,54 %
Performance 1M: -1,54 %
