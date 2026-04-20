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    Intel Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -4,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Wie hat sich die Intel-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Intel Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,05 % auf 55,74. Damit verliert die Aktie -2,35  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,62 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +5,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +74,73 % gewonnen.

    Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,73 %
    1 Monat +39,12 %
    3 Monate +40,62 %
    1 Jahr +237,51 %
    Stand: 20.04.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Intel vor allem um steigende CPU‑Nachfrage (Agentic AI) mit CPU‑Engpass, höhere Preise und bessere Margen, bullishe Kurserwartungen und technische Signale, das Foundry-/IDM2.0‑Geschäft (High‑NA EUV, Advanced Packaging, Personalaufbau) sowie Bewertungsfragen versus hoher Capex und fehlende Verträge; Quartalszahlen stehen an.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 279,42 Mrd.EUR € wert.

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.04.2026


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,26 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,01 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,37 %

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -3,80 %
    +5,73 %
    +39,12 %
    +40,62 %
    +237,51 %
    +96,14 %
    +5,13 %
    +96,89 %
    +2.730,80 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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