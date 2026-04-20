Intel Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.04.2026

Die Intel Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,05 % auf 55,74€. Damit verliert die Aktie -2,35 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,62 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +5,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +74,73 % gewonnen.

Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,73 % 1 Monat +39,12 % 3 Monate +40,62 % 1 Jahr +237,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 20.04.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Intel vor allem um steigende CPU‑Nachfrage (Agentic AI) mit CPU‑Engpass, höhere Preise und bessere Margen, bullishe Kurserwartungen und technische Signale, das Foundry-/IDM2.0‑Geschäft (High‑NA EUV, Advanced Packaging, Personalaufbau) sowie Bewertungsfragen versus hoher Capex und fehlende Verträge; Quartalszahlen stehen an.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 279,42 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.04.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 20.04.2026 im US Tech 100.

Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 starten die bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Straße …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,26 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,01 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,37 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.