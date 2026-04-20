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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Etwas belastet von neuen Sorgen um Nahost-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Börsen schwächen nach Rekordläufen von S&P und Nasdaq
    • Anleger besorgt wegen eskalierender Lage in Nahost
    • Iranische Öffnung der Straße von Hormus nur kurzzeitig
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Etwas belastet von neuen Sorgen um Nahost-Krieg
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 sind die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.

    Der marktbreite S&P 500 gab letztlich um 0,24 Prozent auf 7.109,14 Punkte nach, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq 100 0,31 Prozent schwächer bei 26.590,34 Zählern zeigte. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial erlitt mit 49.442,56 Punkten aber nur einen hauchdünnen Abschlag. Er war zuletzt weniger dynamisch gestiegen und ohne Rekorde geblieben.

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    Es ist weiterhin offen, ob und wann es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran geben wird. Eine von den US-Streitkräften beibehaltene Blockade für iranische Schiffe wurde von iranischer Seite als Hindernis bezeichnet. Trump machte in diesem Punkt klar, an der Sperrung festhalten zu wollen, bis es eine Einigung gibt. Er bezeichnete eine Verlängerung der Waffenruhe ohne einen Deal als "sehr unwahrscheinlich."

    Unter den Einzelwerten wurden im Dow einige Aktien aus den Bereichen Banken, Software und IT zur Stütze. 1,7 Prozent oder mehr legten in dem Kursbarometer die Titel von Cisco Systems , Goldman Sachs , JPMorgan und Salesforce zu.

    Im Technologiebereich war das Gesamtbild aber durchwachsen. Unter den sieben Größen der Branche, den "Magnificent 7", gab es mit Apple und Nvidia nur zwei Gewinner. Mit 2,6 Prozent mussten die Anleger von Meta die klarsten Verluste einstecken. Im Nasdaq 100 waren die Papiere des Prozessorherstellers Intel mit einem Minus von gut vier Prozent Schlusslicht.

    Im Chipsektor waren Marvell Technology mit einem fast sechs Prozent großen Kurssprung eine starke Erscheinung. Wie der US-Online-Dienst "The Information" berichtete, verhandelt Google mit dem Halbleiterhersteller über die Entwicklung zweier neuer Chips, die KI-Modelle effizienter ausführen sollen.

    Die wieder anziehenden Ölpreise machten sich bei einigen Fluggesellschaften wieder belastend bemerkbar. American Airlines verloren in der Branche besonders deutliche 4,2 Prozent, nachdem einem zuletzt diskutierten Zusammenschluss mit United Airlines eine Absage erteilt wurde. United-Titel litten unter alldem mit 2,8 Prozent.

    Negativ auf sich aufmerksam machten noch die Aktien von AST SpaceMobile , die ihr 14 Prozent großes Spitzenminus auf zuletzt nur noch 5,3 Prozent aber mehr als halbieren konnten. Der Entwickler eines weltraumgestützten Mobilfunknetzwerks gab bekannt, dass eine Rakete von Jeff Bezos' Firma Blue Origin einen neuen Satelliten in einer falschen Umlaufbahn abgesetzt habe.

    Begehrt waren noch die Titel von USA Rare Earth , die von einer Übernahme um 13 Prozent beflügelt wurden. Vereinbart wurde die Übernahme der brasilianischen Serra-Verde-Gruppe, die mit einem Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar zu den größten Geschäfte in der Seltene-Erden-Branche aufsteigt./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 231,7 auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +28,39 %/+75,08 % bedeutet.




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