Kuba bestätigt Gespräche mit US-Beamten in Havanna

HAVANNA (dpa-AFX) - Erstmals seit Verschärfung der Spannungen zwischen Kuba und den USA unter US-Präsident Donald Trump hat Havanna Gespräche mit US-Vertretern auf der sozialistischen Insel bestätigt. In Kuba habe kürzlich ein Treffen zwischen Delegationen beider Länder stattgefunden, sagte der für US-Angelegenheiten zuständige Beamte des kubanischen Außenministeriums, Alejandro García del Toro, der Zeitung "Granma".

Del Toro machte keine näheren Angaben zum Inhalt der Gespräche, da es sich um ein "sensibles Thema" handele. Es seien allerdings keine Fristen gesetzt oder Drohungen ausgesprochen worden. Der Austausch sei "auf respektvolle und professionelle Weise" verlaufen. An dem Treffen sollen stellvertretende Außenminister beider Seiten teilgenommen haben.