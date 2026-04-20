Amazon investiert weitere Milliarden in Anthropic
- Amazon investiert zunächst 5 Milliarden Dollar
- Anthropic nutzt Trainium und plant 100 Mrd
- Pentagon stuft Anthropic als Lieferkettenrisiko ein
SEATTLE/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Amazon vertieft mit einer weiteren Milliarden-Investition die Kooperation mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt wird Amazon 5 Milliarden Dollar in den Entwickler des KI-Chatbots Claude stecken, in weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden. Zugleich wird Anthropic auf Amazons Chips mit dem Namen Trainium zurückgreifen, um seine KI-Modelle zu trainieren. Außerdem will der Claude-Entwickler in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Rechenleistung von Amazon ausgeben. Der weltgrößte Online-Händler ist mit seiner Tochterfirma AWS der weltgrößte Anbieter von Cloud-Diensten.
Anthropic stand in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Die Firma riskierte einen Konflikt mit der US-Regierung, da sie trotz massiven Drucks darauf bestand, dass ihre KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Software des Unternehmens in Regierungsbehörden schwer beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Zuletzt demonstrierte Anthropic aber, wie wichtig Technologie des Unternehmens für die US-Regierung ist. Ein neues Anthropic-Modell mit dem Namen Claude Mythos Preview findet zum Teil seit Jahrzehnten unentdeckt gebliebene Schwachstellen in verschiedener Software. In den falschen Händen wäre es damit eine gefährliche Cyberwaffe - und könnte zugleich der US-Regierung einen Vorteil geben, eigene Programme zu härten und potenzielle Schwachstellen für Spionage im Ausland auszunutzen. Anthropic hat keine Pläne, Mythos Preview öffentlich zu machen./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 254,6 auf Nasdaq (20. April 2026, 23:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Bil..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,10USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +3,91 %/+18,03 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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https://www.ariva.de/news/amazon-aktie-warum-ein-once-in-a-generation-11970994
die Richtung passt , jetzt wären die 250 Euro mal eine gute Marke schaum a a moi Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Ein am Montag aufgetauchtes internes Memo von OpenAI rückt Amazons Cloud-Sparte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Dokument offenbart eine massive Nachfrage von Unternehmenskunden nach der neuen AWS-Partnerschaft. Für Amazon ist dies eine entscheidende Bestätigung der eigenen, milliardenschweren Infrastruktur-Strategie.
Überwältigende Nachfrage und klare Architektur
Die erst Ende Februar angekündigte Kooperation zwischen OpenAI und Amazon Web Services (AWS) zieht weite Kreise. Laut einem Bericht von CNBC bezeichnete Denise Dresser, die neue Vertriebschefin von OpenAI, die eingehende Kundennachfrage intern als schlichtweg überwältigend. Das Abkommen folgt einer klaren>>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-ge…