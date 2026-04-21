Amazon macht Ernst: Weitere Milliarden für das KI-Kronjuwel Anthropic

Der Online-Händler Amazon wird weitere 5 Milliarden US-Dollar in den KI-Entwickler Anthropic investieren. Langfristig stellt der Konzern sogar bis zu 20 Milliarden US-Dollar zusätzlich in Aussicht. Das würde den Tech-Riesen zum mit Abstand größten Geldgeber des Claude-Herstellers machen. Die Nachricht sorgte am Montagabend für einen Kurssprung von rund 2,5 Prozent in der Amazon-Aktie.

Im Gegenzug verpflichtet sich Anthropic, innerhalb der nächsten zehn Jahre über 100 Milliarden US-Dollar in die Cloud-Infrastruktur und Chips von Amazon Web Services (AWS) zu investieren. Für Amazon ist das ein doppelter Gewinn: Das Unternehmen sichert sich nicht nur einen strategischen Anker in der KI-Entwicklung, sondern auch einen Großabnehmer für seine hauseigene Trainium-Chip-Linie – jene speziellen Halbleiter, mit denen Amazon im hart umkämpften KI-Chip-Markt gegen Nvidia antritt.