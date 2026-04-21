100 Milliarden für AWS
Amazon macht Ernst: Weitere Milliarden für das KI-Kronjuwel Anthropic
Amazon pumpt bis zu 25 Milliarden US-Dollar in den Claude-Entwickler Anthropic.Der Online-Riese sichert sich damit nicht nur einen KI-Weltmarktführer, sondern auch einen Megakunden für seine eigenen Chips.
- Amazon pumpt bis zu 25 Mrd USD in Anthropic
- Anthropic will über 100 Mrd USD bei AWS ausgeben
- Amazon sichert Ankerrolle und Absatz für Trainium
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Der Online-Händler Amazon wird weitere 5 Milliarden US-Dollar in den KI-Entwickler Anthropic investieren. Langfristig stellt der Konzern sogar bis zu 20 Milliarden US-Dollar zusätzlich in Aussicht. Das würde den Tech-Riesen zum mit Abstand größten Geldgeber des Claude-Herstellers machen. Die Nachricht sorgte am Montagabend für einen Kurssprung von rund 2,5 Prozent in der Amazon-Aktie.
Im Gegenzug verpflichtet sich Anthropic, innerhalb der nächsten zehn Jahre über 100 Milliarden US-Dollar in die Cloud-Infrastruktur und Chips von Amazon Web Services (AWS) zu investieren. Für Amazon ist das ein doppelter Gewinn: Das Unternehmen sichert sich nicht nur einen strategischen Anker in der KI-Entwicklung, sondern auch einen Großabnehmer für seine hauseigene Trainium-Chip-Linie – jene speziellen Halbleiter, mit denen Amazon im hart umkämpften KI-Chip-Markt gegen Nvidia antritt.
Bereits jetzt nutzen mehr als 100.000 Unternehmen Claude-Modelle über die AWS-Plattform. Es ist ein Kundenstamm, von dem Anthropic unmittelbar profitiert. Amazon selbst betont, Minderheitsaktionär ohne Aufsichtsratssitz zu bleiben. Die Höhe der künftigen Zahlungen ist an kommerzielle Meilensteine geknüpft. Amazon ist bereits seit 2024 bei dem KI-Highflyer investiert und war damals mit einer Summe von 8 Milliarden US-Dollar eingestiegen.
Eine Wette, die sich schon lange ausgezahlt haben dürfte. Zuletzt sorgte das Entwicklertool Claude Code für Aufsehen, und eine im Februar abgeschlossene Finanzierungsrunde bewertete das 2021 gegründete Startup aus San Francisco mit 380 Milliarden US-Dollar. Seitdem sollen Investoren sogar Angebote über eine Bewertung von mehr als 800 Milliarden US-Dollar vorgelegt haben. Ein Börsengang könnte noch in diesem Jahr folgen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 254,6EUR auf Nasdaq (20. April 2026, 23:42 Uhr) gehandelt.