50 % Kursplus! Was ist da los bei D-Wave, Heidelberger Druckmaschinen und der Group Eleven Resources Aktie?
Diese drei Aktien sorgen derzeit für Furore. Group Eleven Resources ist ein Überflieger aus dem Rohstoffsektor. Um rund 70 % ging es seit Ende Februar nach oben. Das Unternehmen erschließt derzeit ein Zink-, Blei- und Silberprojekt in Europa. Das …
Foto: esg-aktien.de
Diese drei Aktien sorgen derzeit für Furore. Group Eleven Resources ist ein Überflieger aus dem Rohstoffsektor. Um rund 70 % ging es seit Ende Februar nach oben. Das Unternehmen erschließt derzeit ein Zink-, Blei- und Silberprojekt in Europa. Das jüngste Update spricht für eine Fortsetzung der Rally. D-Wave hat sich mit einer Kursexplosion von über 50 % zurückgemeldet. Nach einem Kursrückgang von rund 70 % war diese auch dringend nötig. Für Rückenwind hat dabei Nvidia und nicht das Unternehmen selbst gesorgt. Und was ist bei Heidelberger Druckmaschinen los? Nach der Euphorie über den Einstieg ins Drohnengeschäft, sorgte eine Gewinnwarnung für Ernüchterung. Das Kerngeschäft schwächelt, aber Analysten sehen eine Kaufchance.
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