50 % Kursplus! Was ist da los bei D-Wave, Heidelberger Druckmaschinen und der Group Eleven Resources Aktie?

Diese drei Aktien sorgen derzeit für Furore. Group Eleven Resources ist ein Überflieger aus dem Rohstoffsektor. Um rund 70 % ging es seit Ende Februar nach oben. Das Unternehmen erschließt derzeit ein Zink-, Blei- und Silberprojekt in Europa. Das …



