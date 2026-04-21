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    TAGESVORSCHAU

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    Dienstag am 21. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Q1-Zahlen zahlreicher internationaler Konzerne
    • Mittags zahlreiche Q1-Zahlen großer US-Konzerne
    • ZEW, Einzelhandel, Hannover Messe und Symposium
    TAGESVORSCHAU - Dienstag am 21. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz
    07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz
    07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen
    07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz
    10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung
    12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen
    12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen
    12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen
    12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen
    12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen
    12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen
    15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung
    17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen
    17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz
    17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen
    18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz
    18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen
    18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung
    19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day
    22:00 AUS: BHP Group, Production Report 9M
    22:05 USA: Capital One Financial , Q1-Zahlen
    23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26
    08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26
    09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 3/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26
    16:00 USA: Lagerbestände 2/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
    Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung» +14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD)
    +14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?» +15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen»

    14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

    ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid

    LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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