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    USA waren einem guten Deal mit dem Iran nie näher

    Für Sie zusammengefasst
    • US sieht sich einem guten Abkommen mit Iran nah
    • Trump droht Angriffe auf Energie und Infrastruktur
    • Unklarheit über mögliche weitere Verhandlungsrunde
    Leavitt - USA waren einem guten Deal mit dem Iran nie näher
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der Unklarheit über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde sieht sich die US-Regierung einem ihrer Meinung nach guten Abkommen mit dem Iran näher denn je. "Die Vereinigten Staaten standen noch nie so kurz davor wie jetzt gerade, ein wirklich gutes Abkommen zu schließen - ganz im Gegensatz zu dem schrecklichen Abkommen, das Barack Hussein Obama unterzeichnet hat", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, dem Sender Fox News. Damit bezog sie sich auf das Atomabkommen von 2015, das US-Präsident Donald Trump später aufkündigte.

    Die USA stünden kurz vor einer Einigung, sagte Leavitt weiter. Sollte es dennoch nicht dazu kommen, habe der Präsident mehrere Optionen zur Verfügung, "von denen er ohne zu zögern Gebrauch machen wird." Trump habe zuvor gezeigt, dass er seinen Worten Taten folgen lasse.

    Die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran läuft Trump zufolge am Mittwochabend Washingtoner Zeit aus. Sollte es zu keiner Einigung kommen, werde er Angriffe auf den Energiesektor und die zivile Infrastruktur anordnen, teilte Trump mit. Ob es vor Ende der Feuerpause noch zu einer zweiten Verhandlungsrunde kommt, ist unklar./jcf/DP/stk





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