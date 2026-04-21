Einzelhändler unzufrieden mit Entlastungsmaßnahmen

Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.

Und weil bald Friede Freude Eierkuchentanz ist, braucht man noch einen weiteren Flugzeugträger. Ich habe mir auf original iranischen Seiten die Nachrichten angeguckt mit Übersetzer. Wenn man dort liest, hat man den Eindruck, daß Seiten, die auf englisch komplett Fake sind. Das Ganze hier ist ein Fake. Die warten lediglich bis die Lager in den Schiffen voll mit Munition sind, dann kommt die nächste Welle mit Bodeneinsatz und Co. Der Iran wurde massiv unterschätzt. Zudem hat er konventionelle Ubotte, die nicht versenkt wurden. Die harren bestimmt unter Öltankern aus, bis Schiffe versenken angesagt ist für die, die nicht zahlen oder dem Iran blöd kommen. Der Ölpreis wird noch mal extrem stark anziehen. Ich denke, wir haben die Spitze noch nicht annährend gesehen. Und die Märkte preisen die Krise aktuell fast gar nicht ein. Der Absturz kommt noch. Es geht doch nicht mehr mit rechten Dingen zu an der Börse. Absolut abgefahren.