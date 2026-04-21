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    Reformdebatte

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    Dobrindt will vorab nichts ausschließen

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine Tabus bei Koalitionsgesprächen für Reformen
    • SPD fordert höhere Belastung von Spitzenverdienern
    • Steuerreform für untere und mittlere Einkommen 2027
    Reformdebatte - Dobrindt will vorab nichts ausschließen
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    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will vor den entscheidenden Koalitionsgesprächen über die geplanten Reformen keine Tabus aufstellen. "Wenn man erfolgreich sein will als Koalition, dann muss man auch eine Bereitschaft haben, aus eingetretenen Pfaden etwas herauszutreten", sagte Dobrindt dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Einen großen Reformprozess könne man nur erreichen, wenn es die Bereitschaft dazu auf allen Seiten gebe. "Und deswegen ist es jetzt auch nicht klug, das eine oder andere kategorisch auszuschließen."

    Dobrindt reagierte damit allgemein auf die Frage, ob die Union zu einer Anhebung des Spitzensteuersatzes oder der sogenannten Reichensteuer bereit wäre, wenn ihr die SPD in anderen Fragen entgegenkäme. Die Frage selbst wollte er nicht direkt beantworten.

    Die SPD pocht darauf, bei den anstehenden Reformen die Reichen stärker zu belasten. Sie ist der Ansicht, dass Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen durch höhere Belastungen für Spitzenverdiener und Superreiche gegenfinanziert werden sollten.

    "Mehrere Meilensteine" im Reformprozess geplant

    Die schwarz-rote Koalition hat eine Steuerreform für untere und mittlere Einkommensgruppen zum 1. Januar 2027 verabredet. An den Details werde jetzt intensiv gearbeitet, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vergangene Woche nach dem Treffen des Koalitionsausschusses erklärt.

    Dobrindt bekräftigte, die Koalition wolle die angekündigten Reformen nicht in einem Schritt durchführen, stattdessen seien "mehrere Meilensteine" nötig. "Der Zeitrahmen ist ja klar umrissen. Wir wollen das bis zum Sommer auch bearbeitet und entschieden haben."

    Die CSU hat eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes bisher stets abgelehnt. Aktuell liegt dieser bei 42 Prozent, er greift ab einem Jahreseinkommen von rund 68.000 Euro. Die sogenannte Reichensteuer beträgt 45 Prozent. Sie greift ab einem zu versteuernden Einkommen von etwa 277.826 Euro für Ledige./wn/DP/stk






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