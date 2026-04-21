Warteck Invest AG: Übernahmekommission gibt Entscheidung bekannt
Die Übernahmekommission präzisiert in ihrer Verfügung vom 14. April 2026 zentrale Vorgaben zur Opting-up-Klausel und zu den Rechten der Aktionäre von Warteck Invest AG.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Verfügung der Übernahmekommission (Nr. 931/01) vom 14. April 2026; Medienmitteilung veröffentlicht am 21.04.2026.
- Die Opting‑up‑Klausel in den Statuten von Warteck Invest AG wird übernahmerechtlich als gültig/wirksam erachtet, sofern die Anforderungen an Transparenz und die Zustimmung der Aktionäre (inkl. „Mehrheit der Minderheit“) entsprechend dem Gesuch vom 2. April 2026 erfüllt sind.
- Bei der Abstimmung über die Einführung der Opting‑up‑Klausel gelten sämtliche bestehenden Aktionäre mit Ausnahme der Familie Dr. Christoph M. Müller als Minderheitsaktionäre; deren Stimmen sind bei der Ermittlung der „Mehrheit der Minderheit“ mitzuzählen.
- Veröffentlichungspflichten: Warteck muss spätestens bei Publikation der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung die Stellungnahme des Verwaltungsrats, das Dispositiv der Verfügung sowie den Hinweis auf das Einsprache‑ recht qualifizierter Aktionäre (Art. 6 und 7 UEV) publizieren; die Verfügung wird anschliessend auf der Website der Übernahmekommission veröffentlicht (regelung bei Nicht‑Durchführung des Geschäfts ebenfalls geregelt).
- Kosten und Einsprachefristen: Warteck Invest AG wird eine Gebühr von CHF 30'000 belastet; qualifizierte Aktionäre (mind. 3% der Stimmrechte) können innerhalb von fünf Börsentagen nach Veröffentlichung Einsprache erheben (Antrag, summarische Begründung und Nachweis der Beteiligung erforderlich).
- Firmenportrait: Warteck Invest AG ist eine bedeutende börsenkotierte Schweizer Immobiliengesellschaft mit einem diversifizierten Portfolio von rund CHF 1.1 Mrd. Marktwert, Fokus auf Basel und Zürich sowie aktiver Bewirtschaftung und stabilen Dividenden.
-0,22 %
+0,90 %
+0,68 %
+5,69 %
+8,53 %
+7,87 %
+6,39 %
+33,71 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte