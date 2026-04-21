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    Warteck Invest AG: Übernahmekommission gibt Entscheidung bekannt

    Die Übernahmekommission präzisiert in ihrer Verfügung vom 14. April 2026 zentrale Vorgaben zur Opting-up-Klausel und zu den Rechten der Aktionäre von Warteck Invest AG.

    Warteck Invest AG: Übernahmekommission gibt Entscheidung bekannt
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Verfügung der Übernahmekommission (Nr. 931/01) vom 14. April 2026; Medienmitteilung veröffentlicht am 21.04.2026.
    • Die Opting‑up‑Klausel in den Statuten von Warteck Invest AG wird übernahmerechtlich als gültig/wirksam erachtet, sofern die Anforderungen an Transparenz und die Zustimmung der Aktionäre (inkl. „Mehrheit der Minderheit“) entsprechend dem Gesuch vom 2. April 2026 erfüllt sind.
    • Bei der Abstimmung über die Einführung der Opting‑up‑Klausel gelten sämtliche bestehenden Aktionäre mit Ausnahme der Familie Dr. Christoph M. Müller als Minderheitsaktionäre; deren Stimmen sind bei der Ermittlung der „Mehrheit der Minderheit“ mitzuzählen.
    • Veröffentlichungspflichten: Warteck muss spätestens bei Publikation der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung die Stellungnahme des Verwaltungsrats, das Dispositiv der Verfügung sowie den Hinweis auf das Einsprache‑ recht qualifizierter Aktionäre (Art. 6 und 7 UEV) publizieren; die Verfügung wird anschliessend auf der Website der Übernahmekommission veröffentlicht (regelung bei Nicht‑Durchführung des Geschäfts ebenfalls geregelt).
    • Kosten und Einsprachefristen: Warteck Invest AG wird eine Gebühr von CHF 30'000 belastet; qualifizierte Aktionäre (mind. 3% der Stimmrechte) können innerhalb von fünf Börsentagen nach Veröffentlichung Einsprache erheben (Antrag, summarische Begründung und Nachweis der Beteiligung erforderlich).
    • Firmenportrait: Warteck Invest AG ist eine bedeutende börsenkotierte Schweizer Immobiliengesellschaft mit einem diversifizierten Portfolio von rund CHF 1.1 Mrd. Marktwert, Fokus auf Basel und Zürich sowie aktiver Bewirtschaftung und stabilen Dividenden.


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