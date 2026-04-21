JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet das operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Quartals ein Prozent über dem Konsens, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Mit einer Änderung der Jahresziele rechnet er allerdings nicht - und folglich auch nicht mit größeren Anpassungen der Markterwartungen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 41,42EUR auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

